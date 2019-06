Borna ist eben doch nicht Köln oder Mainz. Wenn dort der Posten eines Karnevalsprinzen oder einer Weinkönigin zu besetzen ist, gibt es in der Regel nicht nur keinen Mangel an Bewerbern. Wer dort etwas werden will, muss sogar, zumindest in Köln, auch noch etwas tun – im Zweifel sogar in die Geldbörse greifen. In Borna könnte es am Ende auch soweit kommen, dass die Stadt etwas tun muss.

Sicher nicht in die Kasse greifen. Wohl aber am Ende doch die Kriterien für potenzielle Bewerber überarbeiten, damit die mögliche Hemmschwelle sinkt. Oder die Attraktivität des Präsentationspostens etwas stärker herausarbeiten. Schließlich hatte Borna schon einmal ein – durchaus vorzeigbares – Gesicht, als es 2010 um die Bewerbung um die Landesgartenschau ging. Anne-Mohne hieß die junge Frau, die bei allem, was mit der Sache zu tun hatte, einen guten Eindruck hinterließ. Dass die Bewerbung am Ende schief ging und Borna den Zuschlag als Austragungsort des Events nicht bekam, lag jedenfalls nicht an ihr.

Es wäre so schön wie wünschenswert, wenn es beim Bornaer Landeserntedankfest eine Zwiebelhoheit geben würde. Nur Mut, liebe potenzielle Bewerber(innen)!