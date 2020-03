Kellerbrand: Feuerwehr Borna rückt in die Thomas-Müntzer-Straße aus

Borna

Ein Kellerbrand hat am Donnerstagmittag die Feuerwehr in Borna ausrücken lassen. Gegen halb eins wurden die Kameraden alarmiert und in die Thomas-Müntzer-Straße gerufen. „Uns wurden Brandgeruch und Qualm aus einem Keller gemeldet“, erklärt der Sprecher der Bornaer Ortsfeuerwehr. Nicht nur diese rückte daraufhin mit drei Einsatzfahrzeugen aus, auch die Kameraden aus Zedtlitz und Eula kamen zum Einsatzort. Zudem wurde die Drehleiter in Bereitschaft versetzt, um notfalls die Bewohner evakuieren zu können. Mit vor Ort waren außerdem der Kreisbrandmeister Nils Adam sowie der Rettungsdienst und die Polizei.

Zu einem Kellerbrand rückte die Feuerwehr Borna am Donnerstag aus. Hier hatte ein Bettlaken Feuer gefangen. Quelle: Feuerwehr

Das jedoch stellte sich als unnötig heraus. „Die Kameraden, die mit Atemschutz ins Haus gingen, fanden lediglich ein brennendes Bettlaken im Waschraum des Kellers“, teilt der Sprecher weiter mit.

Von Julia Tonne