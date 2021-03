Borna

Großaufgebot der Feuerwehren am Mittwoch beim Bornaer Künstler Michael Fischer-Art: Ein Kellerbrand in einem Teil der einstigen Brikettfabrik sorgte für einen stundenlangen Einsatz. Gegen 12 Uhr hatte ein Hausangestellter, der zu der Zeit allein im Gebäude war, Rauch bemerkt und daraufhin die Feuerwehr alarmiert.

Nach Eintreffen der Einsatzkräfte blieb allerdings lange Zeit unklar, woher der Rauch kam und wodurch er verursacht worden war. „Mehrere Trupps sind zunächst unter Atemschutz in das Gebäude, um herauszufinden, was passiert ist“, teilte ein Sprecher der Bornaer Feuerwehr mit. So war unter anderem der Erkundungszug vom Landkreis Leipzig vor Ort, außerdem die Kameraden aus den Bornaer Ortsteilen Zedtlitz, Neukirchen und Eula sowie aus Elstertrebnitz.

Künstler kann sich Rauchentwicklung nicht erklären

Michael Fischer-Art, der erst nach der Feuerwehr an seinem Haus und Atelier ankam, konnte sich die starke Rauchentwicklung ebenfalls nicht erklären. „Ich räume immer panisch alle Brandlasten weg, und vor kurzem erst war der Schornsteinfeger im Haus“, erzählte er. Er habe überhaupt keine Ahnung, wo die Ursache für den dunklen Rauch liege.

Unter Atemschutz mussten die Einsatzkräfte ins Gebäude. Quelle: Julia Tonne

Nachdem die Einsatzkräfte unter Einsatzleitung von Ortswehrleiter Toni Winkler das gesamte Gebäude durchkämmt hatten, wurde klar, dass ein Kellerbrand für die Rauchentwicklung und das Auslösen der Brandmeldeanlage verantwortlich war. „Das Feuer konnte dann schnell gelöscht werden“, sagte der Wehr-Sprecher. Anschließend seien noch Kameraden mit Wärmebildkameras in den Keller gegangen, um mögliche Glutnester aufzuspüren.

Zweiter Einsatz für das neue Löschgruppenfahrzeug LF 10

Gleich mit vier Fahrzeugen war allein die Bornaer Ortsfeuerwehr angerückt: mit der Drehleiter, die jedoch nicht zum Einsatz kam, mit dem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20), einem Einsatzleitwagen und dem neuen Löschgruppenfahrzeug LF 10. Für Letzteres war der Einsatz bei Fischer-Art erst der zweite, schließlich hatte die Feuerwehr gerade einmal vor zwei Wochen das neue Fahrzeug aus Giengen an der Brenz nahe Ulm abgeholt. Auch Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort.

Für das neue Löschgruppenfahrzeug LF 10 war es der zweite Einsatz. Quelle: Julia Tonne

Zur Ursache des Brandes wollte sich die Feuerwehr auf Anfrage nicht äußern, es sei nun Sache der Polizei, das zu klären. Auch zum Schaden machte der Sprecher keine Angaben. Nur so viel: Kunstwerke seien dem Brand wohl nicht zum Opfer gefallen.

Von Julia Tonne