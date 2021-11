Kellerbrand in Borna-Gnandorf: Nicht nur die Hausbewohner leiden darunter

Borna

Der Kellerbrand in Borna-Gnandorf vom 23. Oktober hat immer noch deutliche Nachwirkungen. Und das nicht nur für die Mieter in den zwei betroffenen Hauseingängen im Wohnblock der Neuen Platekaer Straße. Bei dem Feuer vor knapp zwei Wochen waren mehrere Menschen vom Rauchgas verletzt worden. Und die Wohnungen konnten nicht mehr genutzt werden.

Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Noch immer können die 33 Bewohner nicht in ihre Quartiere zurück. Sie sind nach wie vor in Pensionen und bei Angehörigen untergebracht. Dass die Rückkehr bisher nicht möglich ist, bestätigt die Polizeidirektion Leipzig. „Die Hauseingänge sind noch nicht wieder bewohnbar, die Rauchbelastung ist zu groß“, hat die Pressestelle am Donnerstag mitgeteilt.

Inzwischen ermitteln die Beamten wegen schwerer Brandstiftung. Die Brandursachsenermittler stellten vor Ort fest, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden war.

Massiver Kellerbrand am 23. Oktober 2021 in Borna-Gnandorf, Neue Platekaer Straße: Der Rauch hat sich in zwei Aufgängen des Wohnblocks ausgebreitet und quillt aus den Fenstern nach draußen. Quelle: privat

Brandausmaß ist für Bornaer Feuerwehr Ausnahme

Am vorletzten Oktober-Sonnabend hielt der Kellerbrand die Einsatzkräfte in Atem. Gegen 11.15 Uhr alarmiert, rückten 52 Frauen und Männer der Feuerwehren Borna, Zedtlitz, Neukirchen, Thräna und Eula mit zehn Fahrzeugen an, um den Brand zu löschen. 13 Trupps mussten unter schwerem Atemschutz ins Gebäude gehen. Die Feuerwehr Elstertrebnitz ergänzte das Aufgebot mit einem ABC-Erkundungskraftwagen wegen möglichen Gasaustritts. „In dieser Größenordnung haben wir einen solchen Brand höchst selten, das ist eine absolute Ausnahme“, machte der Bornaer Stadtwehrleiter Kai Noeske deutlich.

Mit zehn Fahrzeugen sind die Feuerwehr-Einsatzkräfte in Gnandorf angerückt. Quelle: Feuerwehr Borna

Der Einsatz dauerte mehrere Stunden und stellte die Feuerwehrleute gleich vor mehrere Herausforderungen. Zum einen waren die Kellertüren verschlossen und mussten erst aufgebrochen werden. Andererseits war für das Aufstellen der Drehleiter zunächst zu wenig Platz. „Vor allem, weil die Bäume so hoch gewachsen sind, konnten wir nicht anleitern“, begründete Noeske.

Nachbarhäuser betroffen: kein warmes Wasser

Auswirkungen hat der Brand aber nicht nur auf die unmittelbaren Bewohner der zwei Hauseingänge, sondern auch auf Anwohner der Nachbarstraße An der Aue. „Seit dem Brand – also seit gut zwei Wochen – haben wir kein warmes Wasser mehr“, erzählt eine Rentnerin. Bestätigt wird das von ihrer Nachbarin. „Es ist eine Zumutung, vor allem weil wir auch nicht informiert werden.“

Seit die Hausverwaltung gewechselt habe, sei das Klima in den Blöcken ohnehin schlechter geworden. Die fehlenden Informationen, wann denn nun wieder Warmwasser da ist, mache das Ganze nicht besser. Dass der Strom abgeschaltet worden war, sei ja nachzuvollziehen gewesen. Doch warum es nun kein warmes Wasser gebe, sei nicht zu verstehen. Beide Damen wollen ihren Namen nicht in der Zeitung lesen: „Wir wissen ja nicht, wie die Hausverwaltung reagiert“, begründen die zwei.

Schwieriger Kontakt zur Hausverwaltung

Wie Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Die Linke) bereits betonte, werden die Häuser seit April dieses Jahres von einem neuen Unternehmen verwaltet. Die Rentnerin ergänzt, dass die Hausverwaltungen beziehungsweise Eigentümer allerdings hier wechseln würden „wie andere ihre Socken“. Ansprechpartner solle die Zeus Wohnen GmbH nahe München sein. Doch die Vorwahl gehöre zu Düsseldorf, und im Internet finde sich außerdem eine Adresse in Frankfurt am Main.

„Da jemanden an die Strippe zu kriegen, ist nicht machbar“, sagt sie. Und in der Tat, mehrere Anrufe von Seiten der LVZ liefen ins Leere. Damit hat auch eine Familie, die im gleichen Viertel wohnt, Erfahrungen gemacht. Diese hatte sich deswegen an Luedtke gewandt und um Hilfe gebeten. „Die Situation ist nicht gerade einfach“, schreibt sie.

Rathauschefin rät Anwohnern, alles zu dokumentieren

Auch Luedtke und das Ordnungsamt der Stadt hatten bereits die Erfahrung gemacht, dass die „Zeus Wohnen“ nicht gut zu erreichen ist, so die Oberbürgermeisterin – und „anscheinend auch nicht an einer schnellen Lösung für ihre Mieter interessiert“. Die Rathauschefin bittet daher alle Betroffenen dringend, „alles zu dokumentieren, da wir nicht wissen, ob eine friedliche Einigung zwischen der Zeus und den Mietern zustande kommen wird“.

Von Julia Tonne