KfZ-Zulassung per Mausklick – Landkreis Leipzig startet Online-Portal

Landkreis Leipzig

Eine Wartenummer ziehen war gestern: Für die Autozulassung zwischen Borna und Grimma kann man sich den Gang zur Behörde inzwischen sparen. Was Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) schon vor Jahren vollmundig versprach, ist im Landkreis Leipzig inzwischen Realität: „Seit Anfang Juli bieten wir die internetbasierte KfZ-Zulassung an“, erklärt Christian Penzholz, Leiter des Straßenverkehrsamtes. I-KfZ macht es möglich, sein Fahrzeug bequem von der heimischen Couch aus an-, ab- oder umzumelden. Auch Adressänderungen sind per Mausklick und rund um die Uhr möglich.

Der Landkreis Leipzig gehört damit zu den Vorreitern in Sachsen. „Lediglich die Stadt Leipzig, der Landkreis Meißen sowie mittlerweile auch Nordsachsen bieten ihren Bürgern einen vergleichbaren Service an“, berichtet der Amtsleiter.

Voraussetzung für Online-Zulassung seit 2019

Der Bund hatte bereits im Oktober 2019 die rechtlichen Voraussetzungen für die Online-Zulassung geschaffen. Doch wenige Monate später waren erst die Hälfte der Zulassungsstellen in der Lage, i-KfZ auch umzusetzen. Zum Ärger vieler Autofahrer, aber vor allem zum großen Leidwesen von Händlern und Zulassungsdiensten, die von dieser Möglichkeit derzeit noch ausgeschlossen sind.

Inzwischen haben sich vor allem in Großstädten die KfZ-Ämter zum Flaschenhals entwickelt. Die Branche berichtet von bis zu sechs Wochen Wartezeit, um mit einem Neuwagen endlich vom Hof rollen zu können. Der Grund: Die Zulassungsstellen – oft noch analog aufgestellt – werden dem Rückstau durch Corona nicht Herr. Autohäuser klagen über wirtschaftliche Schwierigkeiten, weil sie bis zum ersehnten Erhalt der Papiere Wagenkäufe auf eigene Kosten vorfinanzieren müssen.

Online-Zulassung an einige Voraussetzungen gebunden

Der Landkreis Leipzig sei von derlei Zuständen weit entfernt, versichert Christian Penzholz. „Wir sind derzeit ganz gut unterwegs, was die Wartezeiten betrifft. Uns entlastet allerdings nicht in erster Linie i-KfZ, sondern vor allem die gute Nutzung unserer Online-Terminvergabe.“

Um die Massen zu begeistern, ist die Variante „Klicken und losfahren“ einfach an zu viele Voraussetzungen geknüpft, räumt der Amtsleiter ein. „Nutzer müssen über einen Personalausweis mit aktivierter Online-Funktion verfügen“, erläutert Penzholz. Zur elektronischen Identifizierung ist ein Kartenlesegerät oder alternativ die Ausweis-App des Bundes nötig, die man sich auf sein Smartphone laden müsste. Die Bezahlung am Rechner muss ebenfalls sichergestellt sein – über Online-Banking.

Sind all diese Voraussetzungen erfüllt, rückt das Gefährt selbst in den Fokus. Denn längst nicht jedes KfZ kommt für die digitale Glückseligkeit in Frage. Erst seit dem 1. Januar 2015 wird sowohl auf dem amtlichen Kennzeichen als auch in den Fahrzeugpapieren ein verdeckter Sicherheitscode vermerkt. Das Jahr 2015 trennt also die Spreu vom Weizen. „Alle Fahrzeuge, die vorher zugelassen wurden, verfügen nicht über die nötigen Voraussetzungen für die digitale Bearbeitung.“ Wer sich für die Online-Variante entscheidet, muss die versteckte Nummer freirubbeln oder einen Aufkleber abziehen – sowohl im Fahrzeugschein als auch auf dem Nummernschild. Aber Achtung! Sobald die Sicherheitscodes freigelegt sind, ist zum Beispiel das Kfz-Kennzeichen nicht mehr gültig und das Fahrzeug darf nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen. So zeitsparend i-Kfz ist, überstürzen sollte das Prozedere also niemand.

Autobesitzer im Landkreis Leipzig können ihr neues Fahrzeug neuerdings online anmelden. Auch Ab- und Ummeldungen sowie Adressänderungen sind auf diese Weise möglich. Quelle: dpa

Ansturm auf digitale Zulassung bleibt bislang aus

Der Run auf die digitale Bearbeitung hält sich denn auch bislang in Grenzen. „Seit Einführung am 8. Juli machten bisher 19 Bürger davon Gebrauch. Davon meldeten elf ihr Fahrzeuge ab, andere ließen zum Beispiel ihre Halterdaten ändern.“ Zum Vergleich: In Leipzig, wo die Online-Zulassung seit April praktiziert wird, wurden bisher rund 150 Vorgänge bearbeitet.

Ganz ohne Papier kommt der Online-Weg übrigens nicht aus: Denn die Zulassung kann nicht ausgedruckt, sondern muss mit der Post zugestellt werden. „Aus Sicherheitsgründen gehen zum Beispiel bei der Neuzulassung zwei Briefe auf die Reise.“ Die Siegel-Plaketten werden zusammen mit der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) versendet, die Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief) kommt in einem extra Umschlag. Erst wenn der Gesetzgeber auf Brief und Siegel verzichtet, würde der Vorgang vollends papierlos ablaufen.

Aber zurück zum analogen Alltag: Wer weiterhin den Weg zur Behörde vorzieht, dem rät Christian Penzholz: „Nutzen Sie bitte unbedingt die Möglichkeit, sich vorab online einen Termin zu holen. Das spart Zeit und funktioniert unkompliziert.“ Auf der Starthomepage des Landratsamtes einfach den gewünschten Vorgang und ein Datum auswählen. „Bis zu zwei Wochen im Voraus können Termine auf diese Weise vereinbart werden.“ Die Terminvergabe wurde mit Beginn der Corona-Krise noch einmal vereinfacht. Ein Service, der den Kunden nicht nur Warteschlangen erspart, sondern auch die Arbeit der Mitarbeiter erleichtert. „So wissen wir bereits, mit welchem Anliegen der Bürger kommt und können es gezielter bearbeiten“, sieht Penzholz in der Terminvergabe einen weiteren Vorteil. Ordentlich zu tun hat die Zulassungsstelle derzeit auf jeden Fall. „An unseren langen Bürotagen werden 400 bis 500 Vorgänge bearbeitet.“ Bis zu 140 Bürger täglich nutzen bereits die Online-Terminierung und sparen sich so das nervige Ziehen einer Wartemarke. „Wer spontan kommt“, warnt der Amtsleiter, „muss auf jeden Fall Zeit mitbringen.“

Von Simone Prenzel