Kinder erleben grüne Sommerferien im Groitzscher Naturschutzzentrum

Was gibt es auf einer Wiese nicht alles zu entdecken? Ameisen, Käfer, kleine Spinnen, Schnecken, Raupen, Blattläuse, Hummeln, Bienen – Krabbeltiere und Fluginsekten, wohin man schaut. Es ist mächtig was los auf einem Quadratzentimeter Wiese. Eine Handvoll Ferienkinder durfte das Ökosystem jetzt auf ganz besondere Weise erkunden und besuchte dafür das Groitzscher Naturschutzzentrum im Neuen Weg 11. Dessen Leiterin Esther Sossai beantwortete geduldig die Fragen der Schüler und erläuterte die einzelnen Etagen einer Wiese, bevor sie mit einer Becherlupe selbst auf die Suche gingen. „Bei Spiel und Spaß verflog die Zeit im Nu“, berichtet Christina Fischer von der Nabu-Regionalgruppe Südraum Leipzig.

Wanderung zur Wiprechtsburg

Fünf Tage lang hatten die Ferienkinder die Möglichkeit, in heimischer Flora und Fauna auf Spurensuche zu gehen. Da wurde selbst eine Wanderung durch die Stadt zum Friedhof und auf die Wiprechtsburg zum Erlebnis. „Man muss nur richtig hinschauen, es gibt überall etwas zu entdecken“, findet Esther Sossai und lenkte den Blick auf Mehlschwalbennester, das Leben zwischen den Pflastersteinen, Nistkästen für Vögel und Unterschlüpfe für Fledermäuse.

Wie die Bäume das Wasser anziehen

Dass die Natur alle Sinne anspricht, erlebten die Kinder am Zuhörtag. Die Naturschützer und Kathrin Kroschk von der Stadtbibliothek hatten einen Nachmittag zum Thema „Hör mal zu! Im Naturgarten“ vorbereitet. Was macht einen vogelfreundlichen Garten aus? Warum sind Kompost und Totholzhaufen wichtig? Die Kinder stimmten ein Vogelkonzert an und riefen jeden Vogel einzeln beim Namen. Eine kleine Geschichte machte sie mit dem Ökosystem Baum bekannt, danach griffen sie zum Stethoskop und legten ihre Ohren an. „Mit etwas Glück kann man sogar hören, wie der Baum das Wasser aus der Erde zieht“, erklärte Esther Sossai und sammelte mit den Kindern Blätter, um sie den Bäumen zuzuordnen.

Ferienangebote im Naturschutzzentrum Groitzsch - hier bestreiten Esther Sossai (von links), Christina Fischer und Katrin Kroschk von der Stadtbibliothek das Programm für die Kinder. Quelle: Jens Paul Taubert

Pizza aus dem Lehmbackofen

Zum Abschluss der grünen Ferienwoche gönnten sich die Mädchen und Jungen eine Pizza aus dem Lehmbackofen. Gemeinsam rollten sie den Teig aus und schnitten Tomaten und Zucchini, Pilze und Mozzarella. Die Zeit des Pizzabackens verkürzten sie sich mit einem Klettenspiel. „Dann war die Pizza fertig, ein herrlicher Duft ließ uns das Wasser im Mund zusammenlaufen“, erzählt Christina Fischer. Mit dem gemeinsamen Essen ging der letzte Tag des Sommerferienprogramms zu Ende.

