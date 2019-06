Kitzscher

In den Klassenzimmern der Grundschule Kitzscher stehen derzeit Säcke mit tausenden bunten Plastedeckeln von Flaschen und Getränkekartons. Die 161 Mädchen und Jungen haben die im vergangenen Monat fleißig gesammelt – für einen guten Zweck. Nächste Woche werden sie abgeholt und zu einer Sammelstelle nach Großstolpen gebracht.

Dann werden es wahrscheinlich an die 40.000 Deckel sein, die die Mutter eines Schülers, die selbst als Horterzieherin in Markkleeberg arbeitet, mit einer Ladung aus ihrer eigenen Einrichtung zusammen zu einer Sammelstelle nach Großstolpen bringt.

Die Deckel, die aus gut recycelbarem Kunststoff bestehen, werden deutschlandweit gesammelt und der Verwertung zugeführt. Der Erlös fließt unter anderem in eine Kampagne zur weltweiten Ausrottung von Kinderlähmung: 500 Deckel reichen für eine Impfung gegen Poliomyelitis.

Verein namens „ Deckel drauf“ ist Initiator der Sammelaktion

Hinter der Sammelaktion steckt ein Verein namens „ Deckel drauf“, der 2014 in Nürnberg gegründet wurde und mittlerweile ein deutschlandweites Netz von Sammelstellen und Lagern aufgebaut hat. Bisher wurden, das teilt der Verein auf seiner Website mit, 1105 Tonnen Deckel gesammelt und verwertet. „Die Erlöse in Höhe von 270.000 Euro haben gereicht, um rund 3.315.000 Impfungen weltweit zu finanzieren“, teilt der Verein mit.

Säckeweise bunte Plastedeckel haben die Mädchen und Jungen der Grundschule Kitzscher gesammelt, hier im Bild die Klasse 3a. Quelle: André Neumann

Die Anregung der Mutter, an diesem Projekt teilzunehmen, fiel in der Grundschule Kitzscher schnell auf fruchtbaren Boden. Hier gibt es, erzählt Schulleiterin Corola Kuhn, seit diesem Schuljahr in jeder Klasse Schülersprecher. Die treffen sich monatlich mit der stellvertretenden Schulleiterin Maria Heinemann und Schulsozialarbeiterin Simone Möckel zur Kinderkonferenz.

Bei einer dieser Konferenzen stellte Maria Heinemann den Kindern die Aktion vor. Die besprachen das in den Klassen, und so brach in der Schule das Sammelfieber aus. Schulleiterin Kuhn freut sich über das soziale Engagement ihrer Schützlinge. Denn anders als beispielsweise beim Sammeln von Altpapier bleibe hier ja nichts für die Schule hängen. Es gebe auch keinen Wettbewerb, keine Auszeichnungen für die fleißigsten Sammler, es gehe nur um Hilfe für andere.

Deckel von eigenen Flaschen und Getränkekartons wurden gesammelt

Und dafür wurde gesammelt, was das Zeug hält. Die Deckel von eigenen Flaschen und Getränkekartons, im Haus bei Nachbarn, ein paar Kinder waren sogar zwei Stunden in einem Supermarkt und schraubten dort die Deckel von den Flaschen aus der Rückgabestation ab.

Nächste Woche geht die Aktion zu Ende. Und zwar generell, womit die Kitzscheraner Schulkinder zu den letzten Plastedeckelsammlern gehören dürften. Denn der Verein stellt das Projekt „500 Deckel für ein Leben ohne Kinderlähmung“ am 30. Juni ein.

Gründe dafür seien Preisveränderungen beim Markt für recycelbaren Kunststoff und die Tatsche, dass die Aktion mittlerweile die Kraft ihrer ehrenamtlichen Akteure übersteige. Hinzu kommt ein Plan der EU, der der Aktion entgegen läuft: In einigen Jahren müssen Deckel von Kunststoffflaschen untrennbar mit der Flasche verbunden sein.

Von André Neumann