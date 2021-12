Kinder- und Jugendarbeit: Wer erhält im Landkreis Leipzig Förderung außer der Reihe?

Landkreis Leipzig

Um Projekte, die außerhalb der gültigen Jugendhilfeplanung unterstützt werden sollen, ging es bei der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Landkreises in Grimma. Erneut befürwortet wurde ein Obolus für die Stadtjugendarbeit Wurzen. Der Freistaat war 2018 dem damaligen Hilferuf des Wurzener Oberbürgermeisters Jörg Röglin gefolgt, der nach gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen deutschen und ausländischen Jugendlichen ein stärkeres Engagement des Freistaates eingefordert hatte. Seitdem sind mehrere Sozialarbeiter in der Stadt unterwegs.

Ihre Zielgruppe: Jugendliche, die mit stationären Angeboten nicht mehr erreicht werden. „Sie sollen“, heißt es im Beschluss, „zu ihren Bedürfnissen angehört, beraten und weiterführend unterstützt werden.“ Der Kreis finanziert die Stellen im kommenden Jahr mit maximal 20 000 Euro. Nachdem eine bislang mit dem Land Sachsen bestehende Kooperationsvereinbarung ausgelaufen war, liegt dem Jugendamt eine neue Willensbekundung zur Unterschrift vor. Auch die Stadt Wurzen engagiert sich weiterhin finanziell. Träger der Maßnahme ist auch in Zukunft die Kindervereinigung Leipzig.

Flexibles Jugendmanagement kümmert sich um weiße Flecken

Mit maximal 30 000 Euro wird im Jahr 2022 außerdem das Flexible Jugendmanagement (FJM) in Trägerschaft des Kinder- und Jugendringes vom Landkreis ermöglicht. Auch das ist seit Jahren ein regelmäßiger Posten außerhalb gültigen Fachplanung, die es für Jugendtreffs und Beratungsstellen im Landkreis gibt. Die Akteure des FJM sind landkreisweit unterwegs, um mit Kindern und Jugendlichen, Jugendgruppen oder Treffs in Kontakt zu treten, Motivation und Engagement anzuregen, Projekte zu entwickeln und deren Umsetzung zu begleiten.

Auch Netzwerkarbeit und Beratung von lokalen Verantwortungsträgern gehören dazu. Das Flexible Jugendmanagement ergänzt insofern bestehende Strukturen und agiert als flexibles, ergänzendes Angebot. Ausschussmitglied Christian Kamprad betonte, die Mitarbeiter des FJM würden sich um die weißen Flecken in der Jugendlandschaft kümmern. „Es ist das einzige Angebot, dass in die Lücken springen kann“, so der stellvertretende Ausschussvorsitzende und Geschäftsführer des Bildungs- und Sozialwerkes Muldental. Den Löwenanteil der FJM-Kosten schultert nach wie vor der Freistaat. Die Zusammenarbeit sowie Qualitätssicherung regelt eine Vereinbarung zwischen Landesjugendamt, Landkreis sowie Kreisjugendring.

Das ist das aktuelle Team des Flexiblen Jugendmanagements: Cornelia Klingner, Thimo Lorenz, Ulrike Läbe (von links). Quelle: Ekkehard Schulreich

Waldbad Zwenkau: Projekt für Schulabbrecher

Für ein handlungsorientiertes Projekt im Waldbad Zwenkau gab der Ausschuss ebenfalls grünes Licht. Aus Kreismitteln erhält der Verein Columbus Junior 15 000 Euro, weitere Kostenträger sind das Kommunale Jobcenter (220 000 Euro) und die Standortkommune Zwenkau (rund 60 000 Euro). Mehrere Partner wie Jobcenter, Berufsschulzentrum Leipziger Land in Böhlen, Jugendamt sowie Landesamt für Schule und Bildung arbeiten bei dem Projekt eng zusammen. Anliegen ist, Schulverweigerer-Karrieren zu beenden. Zielgruppe sind Jugendliche und junge Erwachsene, die sich mit dem Lernen schwer tun, über Monate der Schule fernbleiben oder sie ganz abbrechen. Für sie sollen fünf weitere Plätze in Zwenkau entstehen.

Keine Kreis-Gelder mehr für Dorf der Jugend in Grimma

Die Reißleine hingegen zog der Ausschuss für eine weitere Unterstützung des selbstverwalteten Jugendprojekts in der Alten Spitzenfabrik in Grimma. Mit sechs Ja-Stimmen und vier Enthaltungen wurde eine weitere Finanzierung des Dorfes der Jugend abgelehnt. „Das Projekt kann aktuell nicht mit Mitteln aus dem Kreishaushalt untersetzt werden“, erklärte Landrat Henry Graichen (CDU). Katja Winkler, im Jugendamt für Haushalt und Steuerung zuständig, berichtete zudem, dass sich auch die Stadt Grimma nicht an einer Finanzierung beteilige. Die Akteure zapften inzwischen andere Geldquellen an. Sozialarbeiter Tobias Burdukat, der das Dorf der Jugend maßgeblich mit initiierte, sammelte im Sommer bei einer Alpen-Überquerung Spenden für Jugend- und Flüchtlingsarbeit. Zudem erhalten die Grimmaer Unterstützung aus dem Programm „Orte der Demokratie“.

Bedauern und Zustimmung im Ausschuss

Ausschussmitglieder bedauerten die Entscheidung dennoch: „Das Dorf der Jugend ist ein Projekt mit landkreisweiter Ausstrahlung“, merkte Andreas Rauhut vom Kinder- und Jugendring an. „Es steht dem Kreis nicht gut zu Gesicht, das Projekt gar nicht weiter zu fördern.“ Die AfD begrüßte den Entschluss hingegen.

Von Simone Prenzel