Kinder- und Jugendbüro in Borna: Junge Leute gehen mit Problemen nicht ins Rathaus

Borna

Die Stadt Borna kann ein spezielles Büro für Kinder und Jugendliche durchaus gebrauchen. Davon zeigt sich Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) überzeugt. Die Idee einer entsprechenden Einrichtung, die der städtische Jugendreferent Inya-Tinko Rabold kürzlich gegenüber der LVZ erläutert hatte, sei gut. Es gehe um die Schaffung einer Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche. „Die gehen mit ihren Problemen eher nicht in die Stadtverwaltung“, so Luedtke.

Büro wäre auch vom Seniorenparlament nutzbar

Dafür aber, hoffentlich, an einen Ort, der gut sichtbar arbeitet, wie es Rabold ausgedrückt hatte. Für Luedtke wäre eine entsprechende Räumlichkeit keineswegs nur für junge Leute reserviert. „Das könnte auch vom Seniorenparlament genutzt werden“, sofern dessen Wahl dereinst wieder zustande käme. Der letzte Anlauf dazu war im vorigen Jahr gescheitert, weil es nicht genügend Kandidaten dafür gab. Gerade einmal vier Leute hatten sich zu einer Kandidatur bereit erklärt.

Kein Ersatz fürs Kinder- und Jugendparlament

Ein Ersatz für das Kinder- und Jugendparlament soll das neue Büro aber keineswegs sein, erklärt die Oberbürgermeisterin. Allerdings ist dessen Zukunft gegenwärtig bekanntermaßen fraglich. Bisher hatten sich keine Nachfolgekandidaten für die aktuellen Mitglieder gefunden. Deshalb war die Legislaturperiode der bisherigen Nahwuchsparlamentarier verlängert worden.

Rathauschefin ist optimistisch

In diesem Zusammenhang zeigt sich die Rathauschefin aber optimistisch. Dass es derzeit an KiJuPa-Interessenten fehlt, hänge speziell mit der Situation in den Schulen zusammen. „Wenn Corona vorbei ist, wird sich das wieder ändern.“

Von Nikos Natsidis