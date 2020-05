Plätze in Hort und Kita werden in Neukieritzsch billiger – Krippenplatz teurer

Neukieritzsch

Leichte Senkung im Hort und im Kindergarten und ein Anstieg im Krippen-Bereich. Die jährliche Anpassung der von Eltern erhobenen Gebühren für Betreuungsplätze fällt in Neukieritzsch in diesem Jahr je nach Alter der Kinder unterschiedlich aus. Der Gemeinderat hat die von der Kämmerei vorgelegten Zahlen auf seiner jüngsten Sitzung kommentarlos zur Kenntnis genommen.

Während in einigen anderen Kommunen die neuen Elternbeiträge Jahr für Jahr vom jeweiligen Stadt- oder Gemeinderat beschlossen werden, hat Neukieritzsch sich vor vier Jahren für einen anderen Weg entschieden. Damals wurde festgelegt, mit welchem prozentualen Anteil die Eltern an den in jedem Jahr ermittelten Betriebskosten für die Kindereinrichtungen beteiligt werden.

Anzeige

Neue Sätze gelten ab 1. August

Damit bleibt Neukieritzsch bis heute unter den Höchstsätzen, die in Sachsen gelten. Laut Vorgabe des Freistaates sollen Eltern für einen Krippenplatz bis zu 23 Prozent und für Kindergarten- und Hortplätze bis zu 30 Prozent der Kosten übernehmen. Neukieritzsch beteiligt Eltern mit 22 (Krippe) und mit 26 Prozent (Kindergarten, Hort).

Weitere LVZ+ Artikel

Die neuen Sätze werden ab dem 1. August erhoben und beziehen sich jeweils auf die Regelbetreuungszeit von neun Stunden in Krippe und Kindergarten sowie sechs Stunden im Hort. Für einen Hortplatz sinkt der Preis um 1,81 Euro auf 65,79 Euro. Für einen Kindergartenplatz zahlen Eltern jetzt noch 125,18 Euro, ab August nur noch 121,84 Euro.

Damit setzt sich in Hort und Kindergarten ein Trend der jüngsten Zeit fort. Schon im vorigen Jahr waren die Gebühren für die Betreuung der älteren Kinder leicht gesunken. Anders in der Kinderkrippe. Dort bleibt es beim Aufwärtstrend der Kosten und damit auch der Gebühren für die Eltern. Zuletzt waren die im August vorigen Jahres um gut zwölf Euro gestiegen, jetzt geht es erneut um 8,61 Euro nach oben.

Kinderbetreuung kostete 2019 knapp drei Millionen Euro

Damit wird ein Platz in einer der Kinderkrippen in der Gemeinde Neukieritzsch die Eltern demnächst 247,42 Euro kosten. Die Gemeinde betreibt keine eigenen Kindereinrichtungen. Seit 2017 befinden sich alle Kindertagesstätten in Neukieritzsch, Lobstädt, Großzössen und Deutzen in freier Trägerschaft.

Im Jahr 2019 wurden in denen insgesamt 458 Kinder betreut. Die Betriebskosten dafür, die sich aus den Kosten für Personal und den Sachkosten (Wasser, Energie, Heizung, Müllentsorgung, Dienstleistungen, Reinigung, Weiterbildung und so weiter) zusammensetzen, beliefen sich auf knapp 3 Millionen Euro. Die Kosten allein für das pädagogische Personal machten dabei den Löwenanteil von rund 2,2 Millionen Euro aus.

Von den drei Millionen Euro zahlte der Freistaat Sachsen rund 990 000 Euro, die Eltern mussten insgesamt knapp 625 000 Euro aufbringen. Den größten Anteil an den Kosten trug wie schon in den vergangenen Jahren die Kommune.

Lesen Sie auch

Von André Neumann