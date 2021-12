Kinderbuch-Offensive in Deutzen: So sollen junge Leser gelockt werden

Neukieritzsch/Deutzen

Es ist ein Phänomen, dass sich Bibliotheksleiterin Bianca Schattauer nicht so recht erklären kann. In Neukieritzsch sind jüngere Kinder Stammgäste in der Bibliothek. Sie reißen sich förmlich um die vorhandenen Bücher und Medien. In Deutzen aber sind Bilderbücher und Bücher für Erstleser und sogar die andernorts absolut angesagte Tonie-Box mit ihren Figuren dafür häufig Ladenhüter.

Geschichten-Würfel mit Figuren

Die Tonie-Box ist ein Würfel in der Größe eines kleinen Radios oder Lautsprechers. In Verbindung mit bekannten Figuren aus Märchen und Geschichten wird sie zur Geschichten-Schatztruhe. Stellt man eine der Figuren darauf, trägt eine Stimme aus dem Würfel die dazu gehörende Erzählung vor. Im Bibliothekskeller in der Gemeindeverwaltung Neukieritzsch sind drei der Boxen vorrätig, eigentlich, allerdings meist ausgeliehen.

Ebenso wie die Figuren. Viele Kinder haben mittlerweile eine eigene Box zu Hause und leihen für neue Geschichten nur die Figuren. Immerhin kosten die so viel wie ein gutes Kinderbuch. In der erst in diesem Jahr eröffneten geräumigen und schönen Deutzener Bibliothek am Markt dagegen stellt Leiterin Bianca Schattauer die Tonie-Box sogar ins Schaufenster. Und dennoch will sie kaum jemand haben.

250 neue Titel für Deutzen

„Hier in Deutzen nutzen tatsächlich hauptsächlich Rentner die Bibliothek“, wundert sich die 33-Jährige. Und das, obwohl es auch in dem Neukieritzscher Ortsteil zahlreiche Familien mit Kindern gebe. Dem ungewollten Trend fügte sich das Bibliotheksteam bislang und räumte daher die meisten neuen Kinderbücher, die angeschafft wurden, in Neukieritzsch in die Regale, da sie dort intensiv nachgefragt wurden.

Jetzt will Bianca Schattauer auch in Deutzen stärker um Familien mit Kindern werben und sie in die Bibliothek locken. Der erste Schritt dazu war ein Kraftakt. In der vorigen Woche hat sie rund 250 Bücher für den Nachwuchs und für Krimi-Fans in Neukieritzscher Regalen zusammengesucht und nach Deutzen gebracht.

Austausch zwischen Neukieritzsch und Deutzen

Keins ist älter als ein halbes Jahr. Das heißt, im Grunde sind die Medien noch brandaktuell, so die Bibliothekarin. Die Bücher wurden ins System eingepflegt, bekamen einen neuen Medien-Barcode aufgeklebt und wurden in den Regalen platziert. Auf dass sie schnell Leser finden mögen. Bei aktuellen Rennern wie „Das Neinhorn“ und „Dinosaurier in Omas Garten“ sollte das eigentlich klappen.

Für Schattauer ist die jetzige Aktion eine Vorstufe für einen kompletten Medien-Tauch zwischen den Ausleihstellen in den beiden Orten. „Wenn man zwei Bibliotheken hat“, sagt sie, „ist das naheliegend und wäre die nachhaltigste Aktion.“

Letzter Öffnungs-Tag mit Corona-Impfung und Verkauf

Vorläufig hofft die Chefin der Doppel-Bücherei, die 2019 den sächsischen Bibliothekspreis erhielt, erst einmal auf mehr Zulauf von Kindern und Eltern in Deutzen. Wobei jetzt allerdings erst einmal die Öffnungszeiten reduziert werden mussten. Denn eine der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen hat einen Job bekommen und steht nicht mehr zur Verfügung. Die Bibliothek in Deutzen ist daher weiterhin montags, 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr, geöffnet, donnerstags aber nur noch am Nachmittag, 14 bis 17 Uhr.

Der letzte Öffnungstag in diesem Jahr ist allerdings ein Freitag. Am 17. Dezember, wenn das mobile Corona-Impfteam des DRK in der Bibliothek von 9 bis 17 Uhr Erst-, Zweit und Booster-Impfungen anbietet, wird auch die Ausleihe geöffnet sein. Inklusive Buchverkauf.

Von André Neumann