Böhlen

Zwerge und Riesen gleichermaßen sind beim gleichnamigen Kinder- und Vereinsfest in Böhlen willkommen. Vor dem Kulturhaus wird am Freitag und Sonnabend, 30. und 31. August, ausgiebig gefeiert – mit Höhepunkten, die ihresgleichen suchen. Es ist seit 2016 die zweite Auflage für die große Sause, die Kinder und Erwachsene lockt. „Schon die erste Auflage war ein Erfolg, weshalb wir nun in die zweite Runde gehen“, sagt Christiane Fuhrmann, hauptamtlich Geschäftsführerin des Kulturhauses, ehrenamtlich aber zuständig für die Organisation des Festes.

Mehrere Eltern haben sich in den vergangenen Wochen um Fuhrmann geschart, um „Zwerge und Riesen“ auf die Beine zu stellen. Herausgekommen ist ein Programm, das vielversprechend klingt und kaum Wünsche offen lässt. Vor allem eines wollen die Veranstalter erreichen: ein gelungenes Miteinander der Vereine aus Böhlen und dessen Stadtteil Großdeuben.

Jugendforum Böhlen lädt zum Sommerkino ein

„Nickt kleckern, sondern klotzen“ trifft es daher als Motto für den Freitag ganz gut. Das Jugendforum Böhlen baut zum wiederholten Male eine Leinwand auf, begrüßt ab 18 Uhr die ersten Besucher und lässt ab 20 Uhr den Kultfilm „La Boum – die Fete“ flimmern. Wem danach selbst zum Feiern und zum „tanzenden Weiterschmusen“ ist, kann das vor den Augen von DJ Steph tun.

Er legt im Festzelt auf und spielt womöglich noch den einen oder anderen legendären Titel aus der französischen Teenagerkomödie. Und weil ein Höhepunkt den nächsten jagt, gibt es am Freitag um 22 Uhr noch ein Feuerwerk.

Vereine und Einrichtungen präsentieren sich auf den Kulturhauswiesen

Nach der langen Fete am Freitag dürfen alle Feierwütigen ausschlafen, denn das Programm am Sonnabend beginnt um 14 Uhr. Auf den Kulturhauswiesen präsentieren sich unzählige Vereine und Einrichtungen. Das Jugendforum informiert über sich und seine Arbeit und bietet Siebdruck für seine Besucher an, die Feuerwehr kommt – passend zum Sommerwetter – mit vielen Wasserspielen, die Ringer hingegen mit einer riesigen Matte, auf der sie verschiedene Übungen zeigen.

Die Puppenbühne Böhlen bastelt mit den Besuchern Handpuppen und zeigt zudem ein Stück für Kinder. Quelle: Julia Tonne

Mit von der Partie ist auch der Fliegerclub Böhlen, der die Kinder kleine Modellflieger bauen lässt und große Modelle in die Luft schickt. Der Großdeubener Karnevalsverein bastelt mit seinen Gästen Kostüme, die Puppenbühne Handpuppen (beide laden übrigens auch zu Vorführungen ins Festzelt ein), der Tischtennisverein bringt einen Tischtennis-Roboter mit, den es zu bezwingen gilt. Für weitere Bastel- und Unterhaltungsangebote sorgen die Grundschule Pfiffikus, „Kleine Hände“ aus Großdeuben, der Förderverein der Oberschule sowie die Bibliothek. Sportlich hingegen geht es bei den Fuß- und Handballern zu.

Der Fliegerclub Böhlen schickt Modellflieger vor dem Kulturhaus in die Luft. Quelle: Julia Tonne

Fest haben Böhlener Mütter und Väter ehrenamtlich auf die Beine gestellt

Das gesamte Fest haben Böhlener Mütter und Väter ehrenamtlich auf die Beine gestellt, Unterstützung gab es von der Stadt, die Schirmherrschaft übernimmt Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos). „Ohne das Zusammenspiel von Stadt, Sponsoren und Ehrenamtlichen wäre ein Fest in dieser Größenordnung nicht möglich“, macht Fuhrmann deutlich. Um so schöner sei es, dass sich so viele Böhlener mit Ideen eingebracht haben.

Zumal es mit den Angeboten der Vereine nicht getan ist. Zum Programm gehören auch ein Karussell, eine Hüpfburg und der Grill. „Ziel ist es, Kinder und Jugendliche für Vereinsarbeit zu begeistern, ein gelungenes Fest in der Stadt zu etablieren und damit auch Böhlen und Großdeuben enger zusammenwachsen zu lassen“, sagt Fuhrmann.

Spätestens am Samstagnachmittag dürfte das gelingen, und am Abend geht es im Festzelt noch einmal richtig turbulent zu. Die Bands Brassonauten aus Frohburg und Fonatics aus Böhlen treten einzeln und gemeinsam auf, DJ Steph startet an dem Tag in die zweite Runde. Ab 20 Uhr ist Einlass, ab 21 Uhr wird getanzt.

Von Julia Tonne