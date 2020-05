Diese Bauvorhaben plant Neukieritzsch in Deutzen

Neukieritzsch/Deutzen

Die Gemeinde Neukieritzsch will in den kommenden zwei bis drei Jahren zwei große Bauvorhaben in Deutzen realisieren, die zusammen knapp sieben Millionen Euro kosten werden. Zum Neubau einer Kindertagesstätte, den der Gemeinderat schon im Dezember vorigen Jahres angeschoben hatte, kommt nun noch die Erneuerung gleich mehrerer Straßen im Ortsgebiet Röthigen hinzu. Dafür beginnt jetzt die europaweite Suche nach einem Planungsbüro.

Diese Phase ist für den Neubau des Kindergartens schon abgeschlossen. Ein Rechtsanwaltsbüro hatte im Auftrag der Gemeinde den Planungsauftrag europaweit ausgeschrieben. Das war erforderlich, weil das erwartete Planungshonorar oberhalb von rund 220 000 Euro lag. Ab diesem Schwellenwert muss bei öffentlichen Aufträgen europaweit ausgeschrieben werden.

Daran ändert auch nichts, dass sich letztlich nur nationale Planungsbüros um den Auftrag in Deutzen bemüht haben. 19 zeigten Interesse an dem Auftrag, sieben reichten dann tatsächlich ihre Anträge zur Teilnahme am Bieterwettbewerb ein. Von denen wurde drei aus formalen Gründen vom Verfahren ausgeschlossen.

Für die Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ in Deutzen lässt die Gemeinde Neukieritzsch jetzt einen Neubau planen. Quelle: Jens Paul Taubert

Planen wird den neuen Kindergarten nun das Ingenieurbüro HSP aus Zwickau. Das Gesamthonorar bis zur Fertigstellung des neuen Gebäudes beträgt knapp 460 000 Euro. Vergeben werden vorläufig nur die ersten drei Planungsphasen, die erforderlich sind, um Fördermittel beantragen zu können. Der Neubau selbst wird mit rund 2,7 Millionen Euro veranschlagt.

Die neue Kindertagesstätte soll auf der Wiese zwischen dem Spielplatz neben der jetzigen Kita und der Grundschule gebaut werden. Einen konkreten Zeitplan gibt es noch nicht.

Gemeinde baut gemeinsam mit dem ZBL

Das gilt auch für das Bauvorhaben in Röthigen. Hier sollen in der Ernst-Thälmann-Straße, in der „Straße am Wasserturm“ und im Röthiger Weg einschließlich der Umfahrung des Platzes die Straßen grundhaft neu gebaut werden. Zuvor werden Abwasser- und Trinkwasserleitungen neu verlegt.

Deswegen muss die Gemeinde Neukieritzsch auch nicht allein für die geschätzten Baukosten von rund 3,3 Millionen Euro und die in Höhe von einer reichlichen halben Million erwarteten Planungskosten aufkommen. Die kann sich die Gemeinde anteilig mit dem Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land (ZBL) teilen. Neukieritzsch schließt dazu mit dem ZBL eine Kooperationsvereinbarung und übernimmt federführend für das Gesamtvorhaben die Suche nach einem Planer.

Gebaut wird nicht vor 2021

Die verläuft analog zu der für den Kindergarten: Die Kanzlei HMW aus Markkleeberg führt auch hierfür die europaweite Ausschreibung durch. Möglichst schon im Juli soll der Gemeinderat über die Vergabe der Planungsleistungen entscheiden können. Dann, so Bürgermeister Thomas Hellriegel, könnte noch in diesem Jahr die Entwurfsplanung fertig werden, mit der die Gemeinde Fördermittel beantragen kann. Gebaut werden dürfte erst 2021 und 2022.

Dass nach der August-Bebel-Straße und zwei kleineren Straßenbaumaßnahmen im so genannten Unterdorf von Deutzen jetzt als nächstes im äußersten Zipfel des Oberdorfes Straßen gebaut werden sollen, hat tatsächlich mit der Aussicht auf Fördermittel zu tun. Eigentlich, das bestätigt der Bürgermeister, sollte der Straßenbau zunächst schrittweise im Unterdorf fortgesetzt werde.

Im Oberdorf bessere Aussichten auf Fördermittel

Die dortigen Vorhaben werden aber nicht mehr von gängigen Förderprogrammen zur Ortsentwicklung erfasst, beziehungsweise steht nicht genügend Geld zur Verfügung. In und um die Ernst-Thälmann-Straße gebe es dagegen Handwerker, einen Landwirt und zwei Gaststätten, also Gewerbebetriebe, so der Bürgermeister.

Daher könne man hier, erläutert er, auf Geld aus einem Programm hoffen, das die Infrastrukturentwicklung fördert. Allerdings seien die Straßen auch in einem schlechten Zustand. Die Straße „Am Wasserturm“ im Berech der Caritas sei möglicherweise sogar eine der schlechtesten von Deutzen.

Von André Neumann