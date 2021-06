Kinderhaus Habitat seit 15 Jahren Lebensort für Jugendliche in Borna

Borna

15 Jahre besteht das Bornaer Kinder- und Jugendhaus „Habitat“ mittlerweile. Ein äußerst dankbarer Grund, um ausgiebig zu feiern. Und eben die große Party – im Rahmen der Möglichkeiten – gab es kürzlich. Die beste Attraktion am Geburtstag: eine Bubble-Ball-Arena. Hier konnten die Jugendlichen in großen Folienblasen Fußball spielen, was für viel Spaß und darüber hinaus auch den nötigen Abstand sorgte.

Beeindruckende Geburtstagstorte

Außerdem hatten die Hausleitung und die Kollegen gemeinsam mit den jungen Bewohnern für weiteren lustigen Zeitvertreib in der Einrichtung der Diakonie-Tochter Heimverbund Leipziger Land gesorgt. Es gab Schwungtuchspiele, eine beeindruckende Geburtstagstorte und viele Gespräche, unter anderem mit Ines Hofschulz, die seit mehr als 44 Jahren Erzieherin beim Träger des „Habitats“ ist.

Erzieherin Ines Hofschulz und „Habitat“-Leiter Thomas Heinze schneiden die Jubiläumstorte an. Quelle: Habitat

Nachwuchs mit Belastungen und Traumata

Die Frage, was das Beste an dieser langen Zeit war, konnte sie ganz schnell beantworten: „Beziehungen und Erfolge.“ Zum Beispiel die Ankunft eines neuen Babys, der Auszug von Jugendlichen in die erste eigene Wohnung, von anderen zurück zu den Eltern.

Dinge, die alles andere als selbstverständlich sind für junge Menschen, die einen schweren Start hatten, mit familiären Belastungen, Traumata oder anderen Schwierigkeiten kämpfen. „Wenn sie Vertrauen fassen, eine Ausbildung oder den Schulabschluss meistern, wenn Ehemalige sich gern an uns erinnern und Kontakt halten, kommt viel zurück“, ergänzt Thomas Engelmann vom eigenen psychologischen Fachdienst der Einrichtung.

„Habitat“-Start mit neuer Konzeption

Deren Geschichte begann freilich nicht erst im Juni 2006. Der Vorläufer des „Habitats“ stand in Großdeuben. Der Wunsch nach einer zentraleren Lage und einem kleineren Gebäude führte letztlich zum Umzug. Dazu kam auch eine neue Konzeption, die sich von der Bezeichnung Kinderheim bewusst verabschiedete.

„Stattdessen wollen wir ein Lebensort sein, an dem Kinder und Jugendliche wachsen und Erfahrungen sammeln, Perspektiven und Chancen erleben können“, erklärt Engelmann. In diesem Sinne wurde das „Habitat“ in den vergangenen 15 Jahren zum Lebensort für rund 230 Kinder, Jugendliche und junge Mütter mit Kindern.

Unterstützt wurde die Geburtstagsfeier sowohl von ortsansässigen Firmen als auch von der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Borna.

Von LVZ/jto