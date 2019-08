Rötha/Espenhain

Seit einem halben Jahrhundert steht in der Otto-Heinig-Straße in Espenhain eine Kindertagesstätte. Die heißt „ Kinderhaus groß und klein“ und beherbergt aktuell 20 Krippenkinder und 44 Kindergartenkinder. Platz ist für 69 Kinder.

Am 31. August soll das Jubiläum fröhlich gefeiert werden. Kita-Leiterin Yvette Ausflug lädt dazu nicht nur alle Kinder, Eltern und Großeltern ein, sondern auch alle ehemaligen Kollegen, Sponsoren und Unterstützer der Einrichtung.

Eine ehemalige Kollegin, die die heutige Leiterin nur vom Telefon kennt, hat schon zugesagt. Es ist Monika Täubert, sie war bis Ende der 1980er Jahre die erste Chefin des Kindergartens. Und auch mit einem Besuch von Christine Dörbeck rechnet Yvette Ausflug fest. Die Espenhainerin war die zweite langjährige Leiterin der Einrichtung. Sie war 2015 krankheitsbedingt ausgeschieden und Yvette Ausflugs Vorgängerin.

Die Kindertagesstätte Espenhain wird 50 Jahre alt. Quelle: Yvette Ausflug

1. August 1969 wurde Kindergarten in Espenhain eröffnet

Eröffnet wurde der Kindergarten am 1. August 1969. Damals gab es hier fünf Gruppen, in denen nur Kinder im Kindergartenalter betreut wurden. Für die Krippenkinder wurde gleich gegenüber eigene Einrichtung errichtet.

Das Gebäude machte die Gemeinde Espenhain 1999 zu ihrem Verwaltungssitz, 2018 verkaufte die Stadt Rötha das Haus an Stephan Jahn, den Sohn der Ärztin Annette Jahn, die in dem Haus seit 25 Jahren ihre Praxis betreibt. Seitdem steht gegenüber vom „ Kinderhaus groß und klein“ das „Haus der Zukunft“, wie das Gebäude mittlerweile heißt.

Der Kindergarten im dem 50 Jahre alten Gebäude war nicht der erste in Espenhain. Schon vorher gab es einen in einer Baracke. Die stand in dem kleinen Wäldchen unweit der heutigen Schule. Gastwirt Peter Petters erinnert sich, dass es den 1949 schon gegeben haben muss. Er besuchte die damalige Espenhainer Schule. „Wir sind mittags immer in den Kindergarten essen gegangen“, sagt der 76-Jährige.

Den Kindern wird zum Kita-Geburstag einiges geboten: ein Glücksrad, ein Schminktisch und eine Rollenrutsche. Quelle: LVZ-Archiv

Kindertagesstätte hat eine große Küche

Gekocht wurde auch in der heutigen Kindertagesstätte, die über eine große Küche verfügte. In der wurde auch das Essen für die Krippe zubereitet. Wer noch mehr über die Geschichte der Kindertagesstätte erfahren möchte, der kann am 31. August die Chronik-Hefte durchstöbern, die vom ersten Jahr an vorhanden sind. Dazu werden alte Gruppenfotos gezeigt.

Das Fest beginnt 14 Uhr. Nach einem Programm der Kinder wird eine Tanzlehrerin vom Tanzsportzentrum Eula mit Kindern tanzen. Dann sollen jede Menge Luftballons mit Adresskärtchen der Kindertagesstätte in den Himmel aufsteigen.

Natürlich wird es viele lustige Spiele für die Kinder geben, unter anderem ein Glücksrad, einen Schminktisch und eine Rollenrutsche.

Von André Neumann