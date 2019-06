Borna

Was tun, wenn mein Kind sich an einem Legostein verschluckt? Oder auf eine Wespe beißt? Wie behandle ich eine Verbrennung? Solche Fragen machen gerade junge Eltern im Umgang mit Kindern unsicher. In einem speziellen Kurs lernen sie am 27. Juni im Sana Klinikum Borna genau das: wie man bei Kindernotfällen richtig reagiert.

Hand aufs Herz: Wissen Sie ganz genau, was Sie machen müssen, wenn das eigene Kind aus einer großen Platzwunde blutet oder gar zu ersticken droht? Dr. Albrecht Herold hat festgestellt: Gerade – aber nicht nur – junge Eltern sind in Stresssituationen überfordert.

„Sie stehen Knall auf Fall vor einem Notfall und wissen oft nicht, was zu tun ist. Dass dann der Rettungswagen durchaus mal zehn bis 15 Minuten brauchen kann, bis er am Notfallort ankommt, kann zum Verhängnis werden“, sagt er.

Kindernotfall-Kurs im Auditorium des Sana Klinikums Borna

Herold ist Kinderchirurg am Sana Klinikum Borna. Zusammen mit seinem Kollegen Dr. Thomas Woller bietet er am 27. Juni von 17 bis 19 Uhr einen Kindernotfall-Kurs im Auditorium des Sana Klinikums Borna an. Dort lernen die Eltern, was im Notfall zu tun ist: Wo man anruft, was geeignete Erste-Hilfe-Maßnahmen sind und auch, wie man sein Zuhause kindersicher gestaltet.

Vermitteln wollen die beiden Oberärzte, dass die Hausapotheke gar nicht prall gefüllt sein muss, wenn es einem Kind plötzlich schlecht geht. Viel wichtiger sind gute Nerven und Handlungswissen. Dabei seien starke Nerven keineswegs nur eine Frage der Persönlichkeit: „Wer weiß, wie er einem Kind helfen kann, der kann in einer stressigen Situation auch ruhig bleiben und souverän handeln. Diese Ruhe ist das A und O, weil sie sich auch auf das Kind überträgt“, macht Woller deutlich.

Der Eintritt ist frei, eine telefonische Voranmeldung nicht nötig.

