Borna

Mit einem Familiengottesdienst ging jetzt die offene Thematische Kinderwoche in der katholischen Gemeinde Borna zu Ende. Sie war Bestandteil der Feiern anlässlich der Kirchweihe vor 100 Jahren in diesem Jahr. Mit von der Partie waren die ehemaligen Dresdner Bistumsreferenten für Kinder- und Jugendseelsorge, Lutz Kinmayer und Regina Schulze. Kinmayer war vor seiner Zeit in Dresden Mitarbeiter in der Bornaer Gemeinde.

50 Teilnehmer bei der Kinderwoche in Borna

An der Kinderwoche nahmen mehr als 50 Kinder, Jugendliche sowie Betreuer teil. Im Mittelpunkt stand der Namensgeber der Bornaer Gemeinde, Joseph von Nazareth. Dabei wurde auch gesungen, gebastelt und gespielt. Zum Programm der Kinderwoche gehörten zudem der Besuch des Kletterwaldes in Lützen, aber auch Kalus Zaubershow sowie eine Falknershow.

Musical-Premiere in der katholischen Kirche Borna

Ein besonderer Höhepunkt war das Musical-Projekt „Joseph und Maria – (fast) eine Liebesgeschichte“. Dafür wurde jeden Tag geprobt. Erstmals aufgeführt wurde das Stück im Regiser Altenpflegeheim St. Barbara. Die eigentliche Premiere ist für den 21. September, 14 Uhr, vorgesehen, wenn die Gemeinde zum Tag der offenen Kirche nebst Familienfest einlädt.

Von nn