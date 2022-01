Kino Groitzsch: Neue Filme flimmern mit neuer Technik über die Leinwand

Groitzsch

Popcorn, Nachos, ein Eis – und natürlich ein Film: Kinogänger kommen nach langer Wartezeit endlich wieder auf ihre Kosten. Sie können nach der neuerlichen Corona-Zwangspause den heimischen Fernseher gegen die große Leinwand tauschen. Auch das Kino in Groitzsch hat wieder seine Pforten geöffnet – und zeigt die Streifen nun mit komplett neuer Technik.

Noch am Ende des alten Jahres wurde das Rundum-Sorglos-Paket in Sachen 3-D-Technik geliefert und installiert. „Jetzt sind wir auf dem aktuellsten Stand“, sagt Thomas Krauß, gleichermaßen Geschäftsführer von Fitness- und Wellnesscenter „Azur“ sowie Kino. Die ersten Probeläufe seien längst erfolgt, sodass mit der Wiederöffnung des Lichtspielhauses am 20. Januar alles glatt lief.

In den vergangenen Wochen war Kino-Chef Enrico Bergander, für die Groitzscher fast nur unter dem Namen „Enno“ bekannt, damit beschäftigt, sich mit der neuen Technik vertraut zu machen. Unterstützung kam dabei von Mitarbeiterin Sabine Paschke, die den Imbiss unter ihren Fittichen hat, aber künftig die Rolle von Enno hinter dem Projektor einnehmen könnte.

Bisherige Technik 15 000 Filmstunden gelaufen

Die neue Technik im kleinen Kämmerlein, das die Besucher nicht zu Gesicht bekommen, war nötig geworden, weil es für den bisherigen Projektor und den Server keine Ersatzteile mehr gibt. Die Geräte haben immerhin rund 15 000 Filmstunden absolviert. „Wir hatten also die Optionen, darauf zu hoffen, dass alles noch reibungslos läuft, oder aber, dass die Technik während eines Films den Geist aufgibt“, erklärt Bergander.

Da Zweiteres nicht ausgeschlossen werden konnte, entschieden sich Krauß und er für die rund 61 000 Euro teure Neuanschaffung. Zumal es dafür einen wesentlichen Zuschuss gab. Zum einen von der Filmförderungsanstalt, die 80 Prozent beisteuerte, zum anderen von der Stadt Groitzsch, die den Rest schulterte.

Kinosaal soll neue Sessel erhalten

Neu ist allerdings nicht nur das, was für die Kinobesucher im Hintergrund verschwindet, sondern auch das, was die Filmfans vor sich haben. Konkret: die Bildwand. „Wir starten also unter dem Motto: Alles ist neu“, macht Paschke deutlich. Und wenn es richtig gut laufe, könnten auch bald jungfräuliche Stühle im Saal Einzug halten. „Die jetzigen Sessel sind mindestens 25 Jahre alt und entsprechend verschlissen“, sagt Krauß. Weshalb er versuchen wolle, Fördermittel aus dem Topf „Zukunftsprogramm Kino“ zu akquirieren.

Allerdings werde sich die Zahl dadurch verringern. Passen bislang 204 Kinobesucher in den Saal, werden es künftig nur noch 150 sein. Krauß sieht darin kein Problem, „denn wir werden uns weiter vollständig auf den Kinobetrieb konzentrieren“, begründet er. Andere Veranstaltungen – wie Buchlesungen, Jugendweihen und Kabarett-Abende – würden sich auf absehbare Zeit ohnehin in das Groitzscher Volkshaus verlagern, wenn dieses fertig sei.

Doch zunächst einmal noch bleibt es bei den 204 Plätzen. Von denen sich ein Großteil für eine spezielle Vorführung am 28. Januar füllen dürfte. Was damit zusammenhängt, dass die neue Technik das im Dezember ausgefallene Kinoevent „André Rieu: Weihnachten mit André“ zeigt. Los geht es 17 Uhr. Die im Vorjahr gekauften Tickets sind noch gültig. „Es sind aber auch noch Karten erhältlich“, sagt Paschke.

Roland-Emmerich-Streifen „Moonfall“ ab 10. Februar

Wer hingegen eher Fantasy und Humor bevorzugt, sollte sich die nächsten Tage weder „Matrix Resurrections“ (mit Keanu Reeves) noch die „Addams Familie II“ entgehen lassen. Und am 10. Februar dann gibt es den Startschuss für den Roland-Emmerich-Streifen „Moonfall“ mit Halle Berry in der Hauptrolle.

Von Julia Tonne