Kino Groitzsch platzt am Heiligabend aus allen Nähten

Groitzsch

Wenn am Heiligabend das Kino in Groitzsch Kinder zum Überraschungsfilm einlädt und auch noch der Weihnachtsmann kommt, ist das Haus rappelvoll, kommen mehr als 200 Besucher. Im Kinosaal ist kein freier Platz zu finden, so dass gar einige Eltern stehen bleiben müssen. Das Popcorn geht zum Ende des Films zur Neige, ebenso die Nachos. Und auch der Sack von Santa Claus wird zunehmend leerer.

Seit der Wende bereits öffnet das Kino jedes Jahr am 24. Dezember seine Pforten. Und wenn Chef Enrico Bergander, für die Groitzscher fast nur unter dem Namen Enno bekannt, seine Gäste begrüßt, kennt er jeden einzelnen mit Namen. „Kein Wunder. Viele, die heute mit ihren Kindern kommen, waren selbst schon als Steppkes hier“, erzählt er. Die Besucher, so sagt er, seien sozusagen mit ihm im Kino groß geworden, im Kino aufgewachsen.

Minuten, bevor sich der Vorhang für den Überraschungsfilm öffnet, werden Sitzplätze Mangelware. Quelle: Julia Tonne

Für Familien ist der Heiligabend-Kinobesuch Tradition

Markus Pilz ist einer von denen, die schon als Kind jeden Heiligabend hier verbracht haben. „Früher hat meine Mutter alles in Ruhe vorbereitet, während mein Vater mit mir im Kino war, heute gehe ich mit unserer Tochter und unserem Sohn und meine Frau macht noch die letzten Handgriffe“, erklärt er. Enno würde sich nicht wundern, wenn er also Emmi und Timmi – elf und neun Jahre alt – in einigen Jahren wiederum mit deren Kindern hier begrüßen könnte. „Wobei ich dann selbst nur noch als Zuschauer komme“, meint er. Denn in drei Jahren gebe er das Zepter wohl ab.

Familie Koch ist erst zum zweiten Mal am heiligen Abend im Kino. Vor zwei Jahren zog es die dreiköpfige Familie nach Groitzsch, „klar, dass wir den Kinobesuch auch für uns zur Tradition machen“, sagt Mutter Nancy Thom. Vor allem Tochter Elise dürfte sich darüber freuen. Schließlich hat der Weihnachtsmann immer Süßigkeiten mit dabei, „und auf den Film freue ich mich auch“, macht die Fünfjährige deutlich.

Lina, Mias und Hedi (von links) haben sich - wie es sich im Kino gehört - mit Popcorn und Nachos eingedeckt. Quelle: Julia Tonne

Andrang beim Weihnachtsmann ist riesig

Der Weihnachtsmann konnte sich am Dienstagvormittag vor dem Andrang kaum retten. Verschnaufen durfte er erst, als sich der Vorhang für den Film „Smallfoot – Ein eisigartiges Abenteuer“ öffnete. Und auch erst hinter den Kulissen – an dieser Stelle sollten alle Eltern aufhören, ihren Kindern diesen Artikel vorzulesen – verriet er seinen Namen. Im wahren Leben ist Christian Linke Student. Bis vor kurzem war er jahrelang Aushilfe im Kino, das täglich beliebte Kassenschlager zeigt. Nun schlüpft er jeden Heiligabend in die rote Robe, lässt sich einen Rauschebart wachsen und posiert – nachdem er die Süßigkeiten an die Mädchen und die Jungen gebracht hat – mit den Knirpsen für unzählige Fotos.

Von Julia Tonne