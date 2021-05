Kinosaison auf dem Bornaer Volksplatz beginnt später

Borna

Zu Pfingsten ist es noch nicht möglich. „Obwohl sich ja die Inzidenzwerte super entwickeln“, sagt André Plewnia. Dennoch muss der Vorsitzende des Bornaer Volksplatzvereins den für Freitag geplanten Auftakt zum Sommerkinojahr auf dem Riesenareal absagen. Immerhin: Sofern die Corona-Zahlen weiter nach unten gehen, soll dem Premierenabend eine Woche später, am 28. Mai, nichts im Wege stehen.

„Nightlive“ auf dem Bornaer Volksplatz

Das Programm ist jedenfalls schon klar. Über die große Leinwand soll „Nightlive“ flimmern. Ein Film mit den deutschen Kinostars Elyas M’Barek und Palina Rojinski. Und im Prinzip ein aktueller Streifen. Er kam im Oktober in die Kinos, konnte aber wegen des zweiten Lockdowns ab November dort nur recht kurze Zeit gezeigt werden. Zudem handelt es sich dabei um eine Komödie, „und das läuft immer gut bei uns“, so Plewnia.

Kino im Zwei-Wochen-Rhythmus

Einlass ist ab 20 Uhr. Der Film läuft dann mit Einbruch der Dunkelheit, also etwa gegen 21.45 Uhr. Von da an soll es im Zwei-Wochen-Rhythmus weitergehen mit dem Volksplatzkino. Was nicht ganz wörtlich zu nehmen ist, wie der Vereinschef klarmacht. „Es kann sein, dass wir mal zwei Wochen Pause machen, um dann dreimal hintereinander jeden Freitag einen Film zu zeigen.“ Bis in den September hinein könnte die Kinosaison dauern. Plewina: „Da ist es ja oft noch recht warm.“

„Rock für den Frieden“ aufs nächste Jahr verschoben

Nach wie vor im Kalender stehen auch die beiden vereinseigenen Festivals – das „Borna Open Air“ (BOA) am 2. und 3. Juli sowie „Borna bebt“ am 11. September. Im Gegensatz zu „Rock für den Frieden“. Die Veranstaltung, mit der der Sächsische Ostalgie-Verein Böhlen am 5. Juni an die legendären Veranstaltungen im Berliner Palast der Republik zu DDR-Zeiten anknüpfen wollte, ist bereits abgesagt.

Schon zum zweiten Mal. Die Erstauflage von „Rock für den Frieden“, zu der sich unter anderem Puhdys-Sänger Dieter Hertrampf, Spitzname Quaster, und der ehemalige Bong-Moderator Jürgen Karney angekündigt hatten, musste schon vor Jahresfrist wegen Corona gestrichen werden. „Rock für den Frieden“ soll nun Anfang Juni 2022 stattfinden.

Von Nikos Natsidis