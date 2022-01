Kirchenglocken im Bornaer Land sollen künftig synchron läuten

Borna

In der evangelischen Emmauskirchgemeinde Bornaer Land soll das Läuten der Kirchenglocken synchronisiert werden. Reinhard Junghans, erster Pfarrer der Gemeinde, bestätigte jetzt entsprechende Überlegungen im Kirchenvorstand. Dabei solle im Wesentlichen an den Traditionen des Kirchenläutens festgehalten werden. Generell werde 6, 12 und 18 Uhr sowie Mitternacht geläutet.

Regelmäßiges Läuten bei automatischem Läutwerk

Während die Kirchenglocken laut Junghans zu mitternächtlicher Stunde nicht mehr erklingen, werde an den anderen Zeiten mit gewissen Abweichungen festgehalten. So sei es auf den Dörfern außerhalb von Borna üblich, dass die Glocken 7 Uhr schlagen. Das Mittagsläuten gilt weiterhin als üblich, das abendliche ebenfalls. Regelmäßig werde überall geläutet, wo es ein automatisches Läutwerk gibt, so Junghans.

Fahrgestell in der Kunigundekirche

Das ist mit Ausnahme der Bornaer Kunigundenkirche an sämtlichen acht Kirchen in der Emmauskirchgemeinde der Fall. In der Kunigundenkirche, der ältesten Bornaer Kirche, gibt es ein Geläut auf einem Fahrgestell, das mit der Hand zum Klingen gebracht wird.

Die Kunigundenkirche in Borna. Quelle: Jens Paul Taubert

Besonderheit in Lippendorf

Zudem findet sich in Lippendorf eine Besonderheit. Dort steht in der Hauptstraße das Geläut der Kirche von Medewitzsch, dem Geburtsort der Katharina von Bora. Die Kirche wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, nur die Glocken blieben.

Auch andere Signale

Die Tradition des regelmäßigen Läuten geht auf die Mönchsorden zurück, die damit aller sechs Stunden zum Gebet riefen. In früheren Zeiten wurden damit aber auch andere Signale ausgesandt, so Pfarrer Junghans. Das Mittagsläuten habe den Bauern auf dem Feld angekündigt, dass sie jetzt mit Essen versorgt würden. Das Abendläuten wiederum habe in Zeiten, in denen nicht jeder eine eigene Uhr oder auch ein Smartphone hatte, Kindern klargemacht, dass sie nach Hause zu kommen hatten.

Die Sankt-Laurentius-Kirche Kahnsdorf. Quelle: André Neumann

Ausläuten Verstorbener

Komplett einheitlich werden die Kirchenglocken in der Emmauskirchgemeinde aber auch in Zukunft nicht geläutet. In manchen Orten existieren Traditionen, an denen auch weiter festgehalten werden soll. So ist es etwa in Kahnsdorf üblich, dass die Kirchenglocken am Tag vor einer Beerdigung erklingen. Damit, so Junghans weiter, werde der Verstorbene gewissermaßen ausgeläutet.

Von Nikos Natsidis