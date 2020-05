Kita-Bau in Rötha kommt zügig voran – bei den Kosten bleibt es eng

Rötha

Gelegentlich hat sogar die Corona-Krise ihre positiven Auswirkungen. Im Falle des Neubaus des Kindergartens in Rötha ist das so. Hier kommt der Rohbau schneller voran, als es geplant war. Bauplaner Thomas Schubach spricht von zwei Wochen, die die Bauarbeiter der Firma Becker und März aus Sermuth bei Colditz dem Plan voraus seien.

Die Firma habe freie Kapazitäten genutzt, die sie hatte, weil andere Aufträge weggefallen seien, so Schubach. Materialengpässe habe es nicht gegeben, dank rechtzeitiger Bevorratung.

Der Bau des Kindergartens hatte Anfang Februar mit einem symbolischen ersten Spatenstich begonnen. Die neue Einrichtung soll 69 Kindern Platz bieten und den Namen „Kindergarten Apfelbäumchen“ tragen. Bezahlen wird ihn zum überwiegenden Teil die Stadt Rötha, gebaut wird er in deren Auftrag durch die Diakonie Leipziger Land, die später auch Betreiber sein wird.

Mehrzweckraum mit großem Fenster zum Reitplatz

Bei einem Rundgang erläutert Stefan Winkelmann von der Diakonie den Stand der Bauarbeiten. Die hätten im Krippenbereich begonnen, wo die künftigen Gruppenräume schon erkennbar sind. Auch ein größerer Multifunktionsraum im Eck des Gebäudewinkels ist in seinen Umrissen bereits sichtbar.

Hier wird sich später hinter einer Trennwand die so genannte Ausgabeküche befinden. Was nicht heiße, dass die Kinder auch immer im Mehrzweckraum essen werden. In dem, sagt Winkelmann, seien viele andere Sachen möglich. Der Clou ist ein großes Fenster zum unmittelbar ans Kita-Grundstück anschließenden Reitplatz.

Die Rohbauer, hier im Bild Uwe Zimmermann (l.) und Falk Fischer, sind schneller als vorgesehen. Quelle: André Neumann

Große Fenster wird es noch mehrere geben, in allen Gruppenräumen. Die werden mit einer baulichen Besonderheit versehen, die den Kindern später zugute kommen dürfte. Sie erhalten tief liegende breite Fensterbänke aus Holz, auf denen die Mädchen und Jungen sitzen und spielen können.

Zimmerleute beginnen Ende Mai

Der zügige Bauablauf im Rohbau werde nicht dazu führen, dass der Bau nun komplett beschleunigt werden kann. „Der Dachstuhl wird deswegen nicht zwei Wochen eher angeliefert werden können“, sagt Thomas Schubach. Und die Zimmerleute würden wie geplant Ende Mai beginnen.

Dennoch zähle am Ende jeder Tag, ergänzt Bauleiter Christian Pulver, allein schon wegen der Verzögerungen, die es vor Baubeginn gab, und wegen des ohnehin straffen Zeitplanes. Deswegen ist Stefan Winkelmann auch froh, dass schon jetzt für alle Gewerke Firmen gefunden worden seien. Lediglich die Gestaltung der Außenanlagen ist noch nicht vergeben.

Stefan Winkelmann (v.l.) von der Diakonie, Planer Thomas Schubach, Bürgermeister Stephan Eichhorn und Bauleiter Christian Pulver auf der Baustelle. Quelle: André Neumann

„Wir wollen in diesem Jahr fertig werden“, gibt der Kita-Verantwortliche der Diakonie zu Protokoll. Bei einem Kindergarten bedeutet Fertigstellung nicht, dass er sofort bezogen werden kann. Wenn die Bauleute ihre Arbeit getan haben, überprüfen mehrere Behörden, ob die gesetzlichen Vorgaben für eine Kindertagesstätte erfüllt werden. Realistisch, so Winkelmannn, sei daher die Inbetriebnahme Anfang des kommenden Jahres, ohne schon einen genauen Termin zu nennen.

Schöner Bau ohne Luxus

So knapp wie der Zeitplan sind offenbar auch die Finanzen. Die Stadt hat mit der Diakonie vereinbart, dass sie für die neue Kindertagesstätte 1,9 Millionen Euro zahlt, nicht mehr. Wenn es teurer wird, muss der Betreiber das selbst schultern. „Mit den Kosten bleibt es knapp“, sagt Stefan Winkelmann. Zahlen werden nicht genannt.

Dafür erläutert er, wie die Diakonie mit dieser Situation umgeht. „Unser Fokus ist: Was nützt den Kindern, nicht, was sieht gut aus.“ Was Bürgermeister Stephan Eichhorn immerhin zu der Bemerkung bringt, das bestenfalls beides zusammenkommen sollte. „Ja“, sagt Winkelmann, „es wird ein schöner Bau, aber ohne Luxus.“

Bereits jetzt gebe es übrigens Anfragen für den Kindergarten, auch für Kinder mit Behinderungen. Darunter sei eine für ein schwerst mehrfach behindertes Kind. Dessen Betreuung, versichert Winkelmann, werde in der neuen Kita möglich sein, denn die werde „richtig barrierefrei“.

Von André Neumann