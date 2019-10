Böhlen/Grossdeuben

Viel Zuspruch und Unterstützung erhält die Tagesstätte „Kinderland“ in Großdeuben nach dem Einbruch von der Vorwoche. „Die große Hilfsbereitschaft ist toll, richtet uns wieder auf und stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl nach der ersten Fassungslosigkeit“, sagt Geschäftsführerin Ines Walther vom Träger-Verein Kleine Hände. Ein großer Lichtblick ist dabei der angekündigte Ersatz für den gestohlenen Vereinsbus.

Einbruch : Wandtresore und Kita-Bus gestohlen

In der Nacht zum Freitag waren ein oder mehrere Unbekannte über ein Dachfenster ins Gebäude eingestiegen. Sie verwüsteten Büros und stahlen unter anderem zwei Wandtresore. Zudem fiel ihnen der Ersatzschlüssel für das Ausflugsfahrzeug der Einrichtung in die Hände. Die schlimme Folge: Der VW-Transporter, trotz der weißen Farbe besonders auffällig aufgrund der vielen bunten Handabdrücke, ist auch verschwunden. Die Hoffnung, dass das markante Fahrzeug mit dem Kennzeichen L-UH 4690 zurückgebracht wird, hat sich bisher nicht erfüllt.

Der Vereinsbus ist mit Kinderliedern und Wasser statt Sekt auf den Namen Fridolin getauft worden. Quelle: privat

Hilfsaktion von Eltern und Firmen rettet Ausflüge

Womit der Ferienausfahrt der Hortkinder in dieser Woche in die Jugendherberge Windischleuba die Absage drohte. „Aber die Mädchen und Jungen mussten nicht verzichten“, so Walther. „Das Böhlener Taxiunternehmen Andreas Backe, die Familie Kretzschmar und eine Erzieherin haben den Transport übernommen.“

Außerdem stellt über die Vermittlung einer Mutter ein Autohaus leihweise und kostenlos einen Mercedes-Bus zur Verfügung, bis der Verein wieder ein eigenes Fahrzeug hat, freut sich die Geschäftsführerin. Damit könne auch die Teilnahme am Ferientheater im Böhlener Kulturhaus in der nächsten Woche gesichert werden.

Wir sind immer noch fassungslos über das was uns heute passiert ist. Ein trauriger Tag für uns alle, besonders für... Gepostet von Sina Hübner am Freitag, 11. Oktober 2019

Spendensammlung für neuen Kita-Bus angelaufen

Die stellvertretende Kita-Leiterin Sina Hübner machte noch am Freitag in einer Facebook-Nachricht auf das Dilemma aufmerksam. Bis Donnerstagnachmittag sind knapp 4000 Kommentare dazu eingegangen, ist er mehr als 40 000-mal geteilt worden. Dabei initiierte Hübner auch eine Spendensammlung über Crowdfunding, wobei das Geld übers Internet erbeten und zugesagt wird.

47 Menschen haben hier mit Beträgen zwischen fünf und 100 Euro aktuell 1453 Euro zusammengetragen (17. Oktober, 14.30 Uhr). „Bei uns hat ein Elternteil 500 Euro gespendet“, sagt Walther, deren Team sich ebenfalls beteiligt hat. „Und ein Junge kam mit drei Euro aus der Sparbüchse.“ Am 24. Oktober will zudem die Sparkasse Leipzig einen nennenswerten Betrag übergeben.

