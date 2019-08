Neukieritzsch

Seit dem 1. August gelten in Neukieritzsch neue Preise für die Betreuung in Kindertagesstätten. Anders als in den Vorjahren müssen dabei diesmal nicht alle Eltern Steigerungen in Kauf nehmen.

Für die Betreuung im Kindergarten und im Hort sinken die Elternbeiträge, wenn auch nur gering. Für einen Platz im Kindergarten zahlen Familien bei der Regelbetreuungszeit von neun Stunden für das erste Kind ab sofort 125,18 Euro, das sind knapp fünf Euro weniger als bisher.

Der Preis für einen Platz im Hort sinkt von 70,15 Euro auf 67,60 Euro, wobei die Regelbetreuungszeit hier sechs Stunden beträgt.

Betreeung für Krippenkinder wird teurer

Weiter nach oben geht die Preisspirale dagegen auch in diesem Jahr bei der Betreuung von Kindern im Krippenalter. Hier steigt der Regelsatz um etwas mehr als zwölf Euro auf 238,81 Euro an.

Die Berechnung der Elternbeiträge erfolgt jährlich anhand der aktuellen Betriebskostenabrechnung. Seit einigen Jahren legt der Neukieritzscher Gemeinderat die zu erhebenden Beiträge nicht mehr jährlich neu fest. Stattdessen ist vereinbart worden, welcher prozentuale Anteil der Betriebskosten dauerhaft auf die Eltern umgelegt werden soll. Der Gesetzgeber lässt dafür einen geringen Spielraum.

Sinken der Betriebskosten sind Grund für geringere Beiträge

Angesichts des Sinkens der Betriebskosten und damit der Elternbeiträge für Kindergarten und Hort mag der Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel ( CDU) nicht von einer möglichen Trendumkehr sprechen. Eher ließen sich die gesunkenen Betriebskosten auf einen milden Winter zurückführen. Demgegenüber habe es im öffentlichen Dienst erneut Lohnsteigerungen gegeben.

„Ich würde das nicht als Tendenz sehen“, sagte Hellriegel der LVZ. Eher rechne er auch künftig mit Steigerungen, da ja auch die Qualität der Kinderbetreuung immer wieder angehoben werde, was Geld koste.

Von André Neumann