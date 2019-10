Pegau

Der Fortschritt am Bauprojekt Kindertagesstätte „Regenbogen“ in Pegau soll nun von Tag zu Tag sichtbar sein. Das hat Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend angekündigt. „Wir sind jetzt raus aus der Misere mit dem Keller. Die dunklen Wolken, von denen die LVZ gesch...