Borna

Derzeit ist der Name „Regenbogenland“ nicht Programm. Stattdessen „glänzt“ die Kindertageseinrichtung in Gnandorf durch eine verdreckte Fassade, durch ein heruntergekommenes Treppenhaus und ein zum Teil marodes Innenleben. Für einige Eltern Grund genug, sich über die Zustände zu beschweren. „Von den Farben eines Regenbogens ist kaum etwas zu sehen“, schreibt eine Mutter. Zudem würden die beiden Eingangsbereiche und das Treppenhaus dringend einen Farbanstrich benötigen.

Ein weiterer Punkt auf der Mängelliste der Eltern: Nicht alle Räume können genutzt werden, „weil es seit Jahren an einer Feuertreppe im Obergeschoss mangelt“. Zwar würden Mitarbeiter und Elternrat einiges bewegen, „aber alles schaffen sie nicht“. Weshalb die Stadt als Träger gefragt sei.

Sanierung soll weitere Kitaplätze in Borna mit sich bringen

Und die hat nun gute Nachrichten. Noch in diesem Jahr soll die Sanierung des Hauses beginnen – wenn denn der Stadtrat am 23. Mai dem Entwurf des Haushaltsplans zustimmt und damit grünes Licht für die darin enthaltenen Investitionen gibt. Laut des Entwurfs belaufen sich die geplanten Gesamtkosten für die Sanierung auf rund 1,5 Millionen Euro. Die Stadt selbst muss rund eine halbe Million Euro aus eigenem Haushalt stemmen, etwa eine Million Euro kommt aus Fördermitteltöpfen.

Tristesse statt Regenbogen: Die Kita in Borna Gnandorf wird jetzt saniert. Quelle: Julia Tonne

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, stehe zunächst die Ertüchtigung der dritten Etage auf der Agenda, so dass diese wieder voll umfänglich genutzt werden könne und dadurch voraussichtlich noch in diesem Jahr 18 neue Kindergartenplätze entstehen. „Außerdem schaffen wir einen Personalraum und einen zweiten Rettungsweg in Form einer Außentreppe am Gebäude“, sagt Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke ( Die Linke).

Humanitas zieht künftig ins Vereinshaus Schulstraße

Der zweite Gebäudeteil, der derzeit von Humanitas, der Frühförderstelle Leipziger Land, genutzt wird, soll künftig ebenfalls wieder zur Kita werden, 18 weitere Kindergarten- und zwölf zusätzliche Krippenplätze sind geplant. Humanitas zieht nach Ende der Sanierungsarbeiten in das Vereinshaus in der Schulstraße um – voraussichtlich im kommenden Jahr. Bis die Arbeiten am Regenbogenland abgeschlossen sind, dauert es dann noch einmal ein bis zwei Jahre. Luedtke rechnet damit, dass ab 2021/2022 der zweite Gebäudeteil genutzt werden kann.

„Wir brauchen dringend weitere Kapazitäten an Kita- und Krippenplätzen“, macht die Rathauschefin deutlich. Derzeit gebe es im Regenbogenland 136 Kindergarten- und 56 Krippenplätze. „In Anbetracht des zunehmenden Zuzugs von Familien aber reichen die zukünftig nicht mehr aus.“

Von Julia Tonne