Kita-Streit in Rötha: Das sagen die Fraktionen

Rötha

Der Streit um die Situation an der städtischen Kindertagesstätte „ Regenbogenland“ in Rötha reißt nicht ab. Es gibt heftige Kritik am neuen offenen Betreuungskonzept und am Umgang der Kita-Leitung mit kritischen Eltern. Kurz vor der Stadtratssitzung hat eine Mutter erneut eine Liste mit kritischen Fragen an Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) geschickt.

Auf der anderen Seite stehen Eltern, die Konzept und Kita-Leitung verteidigen und ihrerseits die protestierenden Eltern kritisieren. Die LVZ wollte von den im Stadtrat vertretenen Parteien und Wählervereinigungen wissen, wie die Lage entspannt werden kann. Einig sind sich die meisten in der Einschätzung, dass Kommunikationsdefizite zur jetzigen Situation geführt haben.

Anzeige

SPD sieht mangelnde Kommunikation

Es habe „bisher an einer vernünftigen Kommunikation von Kindergartenleitung und Stadtverwaltung mit den betroffenen Eltern aber auch mit den Mitarbeitern der Einrichtung“ gefehlt, beklagt Timo Müller von der Initiative für Rötha. Doreen Haym ( SPD) sieht mangelnde Kommunikation gleich auf mehreren Ebenen: zwischen Stadt und Personal, zwischen Kita-Leitung und den Mitarbeitern sowie zwischen Leitung und Elternschaft.

Doreen Haym Quelle: André Neumann

Uwe Wellmann ( CDU) plädiert dafür, „wieder miteinander und nicht übereinander „ zu reden. Und Pascal Németh (Röthaer Land) meint: „Wenn ein aufgeschlossener und regelmäßiger Austausch fehlt, werden Probleme unter Umständen intensiviert, anstatt sie bestenfalls unkompliziert zu lösen.“

AfD will Rückkehr zum geschlossenen Betreuungskonzept

Bei der Suche nach einem Ausweg aus der Krise glauben einzig die beiden AfD-Abgeordneten Jörg Dornau und Torsten Klemmer, schon fündig geworden zu sein. Sie sehen als Ursache der Probleme die Einführung des offenen Betreuungskonzeptes und fordern dessen Abschaffung.

Im Stadtrat will die AfD daher jetzt beantragen, dass Bürgermeister und Kita-Leitung die Rückkehr zum geschlossenen Konzept vorbereiten und zeitnah umsetzen. Dieser Schritt, heißt es in dem der LVZ vorliegenden Antrag, würde den Konflikt zwischen Kita-Leitung, Erziehern und Eltern befrieden.

Kein Patentrezept gibt es für die SPD-Fraktion. Doreen Haym bezweifelt, ob ein abrupter Wechsel vom teiloffenen zum geschlossenen Konzept die Lösung wäre. Auch in dem Prozess bedürfte es der Mitsprache und der Gestaltung der Eltern und Erzieherinnen und Erzieher.

Initiative für Rötha zweifelt an Eignung der Leitung

Die Initiative für Rötha hält nicht das neue, offene Betreuungskonzept für das Problem, sondern dessen Umsetzung. In dem Zusammenhang sieht Timo Müller Fehler offenbar vor allem bei der Kita-Leitung.

„Unzulänglichkeiten und augenscheinliche Pflichtverletzungen in Verbindung mit einer deutlich gestiegenen Fluktuation von Mitarbeitern lassen erhebliche Zweifel an der Eignung des Führungspersonals aufkommen“, stellt der Fraktionschef fest. Er wird noch deutlicher, indem er einen Vergleich mit dem Fußball heranzieht: „Wenn das Spiel nicht läuft, muss der Trainer ausgetauscht werden.“

Timo Müller Quelle: Matthias Geuther

Linke: Keine Probleme in anderen Kitas

Von derartigen Forderungen ist Peter Petters von den Linken weit entfernt. Er weist darauf hin dass es zwei unterschiedliche Auffassung seitens der Elternschaft gibt und unterstützt den Weg, den der Bürgermeister eingeschlagen habe. Nach Informationsbesuchen des Stadtrates in der Kita, wolle der zu Konferenzen mit Eltern und Personal einladen.

„Das halte ich für eine akzeptable Lösung. Eventuell sollten auch Fachleute hinzugezogen werden“, sagt Peters. Der zwar nicht direkt auf die unterschiedlichen Betreuungskonzepte eingeht, aber feststellt: In den Kindergärten der ehemaligen Gemeinde Espenhain gebe es keine Probleme wie in Rötha.

CDU : Entscheidung der Kita mit den Eltern

Die Beobachtung teilt die Initiative für Rötha und bringt das mit dem geschlossenen Konzept in Zusammenhang, welches in Espenhain, Mölbis und Oelzschau „gelebt“ werde. Daher, folgert Timo Müller, „wäre die Rückkehr zum Gruppenkonzept logisch.“ Elemente des offenen Konzeptes könnten beibehalten werden, empfiehlt er.

Für CDU-Fraktionschef Wellmann ist die Festlegung auf ein Betreuungskonzept „in erster Linie eine Entscheidung der Einrichtung mit den Eltern.“ Er unterstütze den Vorschlag einer Elternkonferenz ähnlich wie eine Schulkonferenz und fordert, den begonnenen Prozess des Mitarbeitercoachings unter Begleitung einer Agentur fortzuführen.

Uwe Wellmann. Quelle: Matthias Geuther

Röthaer Land: Konzept auf Augenhöhe abstimmen

Für Pascal Németh von der Fraktion Röthaer Land ist das aktuelle Betreuungskonzept nicht fest gezurrt, sondern es „ist und bleibt an vielen Stellen dynamisch.“ Es sollte auf Augenhöhe miteinander abgestimmt werden.

Der Mölbiser geht zudem noch auf einen kritisierten Vorfall der jüngsten Vergangenheit ein indem er fordert: „Die Stadt muss dafür Sorge tragen, dass Vorfälle, wie das unbemerkte Abholen der eigenen Kinder, sich unter keinen Umständen wiederholen können.“

Pascal Németh Quelle: Doreen Müller

Mehr zum Thema:

Kritik am neuen Kita-Konzept wurde schon vor einem Jahr laut

Eltern schreiben Beschwerde und protestieren im Stadtrat

Unterstützer wenden sich an die Öffentlichkeit

Mutter holt zwei Kinder unbemerkt aus Kita ab

Von André Neumann