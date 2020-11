Kita-Streit und Dokumentationszentrum: Stadtrat tagt in Rötha

Rötha

Die aktuelle Debatte um die städtische Kindertagesstätte in Rötha wird voraussichtlich auch auf der nächsten Sitzung des Stadtrates am 12. November wieder eine Rolle spielen. Die beiden AfD-Abgeordneten Jörg Dornau und Torsten Klemmer haben den Antrag eingereicht, in der Kita wieder zum geschlossenen Betreuungskonzept zurückzugehen.

Außerdem geht es auf der Sitzung um eine Neufassung der Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten und der Kindertagespflege der Stadt Rötha.

Ein weiterer Antrag aus den Reihen der Stadträte steht auf der Tagesordnung. Die Fraktion „Röthaer Land“ möchte erreichen, dass die Stadt Rötha dem Förderverein DokMitt beitritt, der ein Dokumentationszentrum für mitteldeutsche Industriegeschichte einrichten möchte. Mit dem Beitritt zum Verein soll die Stadt Bemühungen unterstützen, das Zentrum in Espenhain anzusiedeln.

Besucher erst später zugelassen

Zudem berät der Stadtrat noch über den Verkauf des Grundstückes des ehemaligen Bahnhofs. Vorgesehen ist außerdem ein Bericht über die Finanzlage der Stadt.

Die Sitzung beginnt 19.30 Uhr im Saal des Volkshauses in der August-Bebel-Straße 63. Eine Bürgerfragestunde ist diesmal nicht in der Tagesordnung enthalten. Die Sitzung ist öffentlich. Wegen eines vorgezogenen nichtöffentlichen Tagesordnungspunktes, könne es laut Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) eine halbe bis dreiviertel Stunde dauern, ehe Besucher in den Saal dürfen.

Die Verwaltung weist auf die Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes hin. Unabhängig davon wird Besuchern wegen der Corona-Pandemie davon abgeraten, an der Sitzung teilzunehmen.

Von André Neumann