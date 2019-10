Kita in Regis-Breitingen bekommt Fußweg

Regis-Breitingen

An der Straßenseite der Kindertagesstätte „ Regenbogenland“ in Regis-Breitingen rücken demnächst Bauarbeiter an. Restleistungen vom Neubau der Ende November 2017 eingeweihten Einrichtung müssen ausgeführt werden, erklärte Bürgermeister Wolfram Lenk ( Die Linke) den Stadträten des Technischen Ausschusses. Dabei geht es um einen Gehweg, Schilder und Linien.

Sicherheitsbedenken im Bereich vor der Kita

Was er nicht sagte: Im März hatte der damals scheidende Stadtwehrleiter Karsten Jockisch öffentlich Sicherheitsbedenken angemeldet. Wegen der Fußgänger (weil er Vater von drei Steppkes ist), aber vor allem in seinem ureigenen Bereich Brand- und Katastrophenschutz: Zur Zeit darf der Deckel eines so genannten Unterflurhydranten noch fälschlicherweise von Autos zugestellt werden, und die extra angelegte Feuerwehrzufahrt neben dem Gebäude ist nicht korrekt beschildert.

Fußweg am Parkplatz ist die Lösung

Nun naht Abhilfe. Varianten mit Markierungen und Ketten am Rande des Rasens wurden verworfen, so der Bürgermeister. „Es soll ein Fußweg mit einem Meter Breite als Abgrenzung zum Parkplatz entstehen.“ Nach der Einholung von drei Angeboten wurde die Firma Straßeninstandhaltung Eberhard Staab aus Altenburg beauftragt, fügte Bauverwaltungsmitarbeiterin Karin Mahler hinzu. Die Kosten liegen bei gut 4200 Euro. Der Baustart müsse noch geklärt werden.

Neue Schilder und Markierungen vorgesehen

Zudem will die Stadt eine verkehrsrechtliche Anordnung vom Juni umsetzen. Demnach wird die Beschilderung der Feuerwehrzufahrt an der westlichen Kita-Seite vervollständigt. Dort wird der Bordstein abgesenkt, während er an anderer Stelle anzuheben ist. Die Fläche des Hydranten, aus dem die Feuerwehr Löschwasser per Standrohr ziehen kann, wird mit Parkverbot markiert.

Kurzzeitparkplätze nur für Arbeitswoche

Dass die ersten vier Stellflächen vom Kita-Eingang her als Kurzzeitparkplätze beschildert werden, rief die SPD-Abgeordnete Angela Sadowski auf den Plan. „Die Einschränkung sollten auf Montag bis Freitag beschränkt werden. Dann können am Wochenende Teilnehmer und Besucher von Sportveranstaltungen ihre Autos dort abstellen“, meinte sie mit Blick auf die nahe Sporthalle und das Stadion, „oder auch Anwohner.“ Das wurde zugesagt.

Den Auftrag für Schilder und Markierungen erhielt die Firma Schönlein Verkehrstechnik. Aus den Kosten von 1400 Euro sollen vorhandene Verkehrszeichen herausgerechnet werden.

Von Olaf Krenz