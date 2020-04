Kitas im Kreis Leipzig erwarten mehr Kinder – Regiobus stellt auf Schulfahrplan um

Landkreis Leipzig

Dass die gelockerten Regelungen zur Bewältigung der Coronakrise nicht nur mehr Leichtigkeit bedeuten, wird mit Blick auf die bewusst, die die Rahmenbedingungen dafür schaffen müssen. In den Kommunen und Institutionen des öffentlichen Lebens hat die Arbeit begonnen, da war die Landesregierung noch mit der Konkretisierung der neuen Regeln beschäftigt.

In Kitas werden wieder mehr Kinder betreut

Mit mehr Leben in den Kindereinrichtungen rechnet ab Montag die Volkssolidarität in Borna. „Wir gehen davon aus, dass jetzt mehr Eltern einen Anspruch darauf haben, ihre Kinder in die Kita zu bringen“, sagt Daniel Lori, Geschäftsführer des Kreisverbandes der Volkssolidarität in Borna. Bislang war der Träger zahlreicher Tagesstätten in der Pflicht, die Kita für Eltern zu öffnen, die beide in systemrelevanten Berufen arbeiten. Er rechnet damit, dass die Notbetreuung in den nächsten Wochen auch für Familien eine Option ist, wenn nur einer im Handel oder unter anderem als Arzt, Lehrer oder Busfahrer tätig ist. Die Volkssolidarität könne sofort den Schalter umlegen, „unsere Mitarbeiter sind theoretisch alle im Dienst“, so Lori. Wie die Ausweitung der Notbetreuung konkret gestaltet wird, darüber wolle das Land Sachsen am Freitag informieren.

Anzeige

Regionalbus stellt auf Schulfahrplan zurück

Als ein Zeichen der Zuversicht wertet Regionalbus Leipzig die ab Montag geltenden Bestimmungen. Das Unternehmen stellt vom derzeitigen Ferienfahrplan auf den Schulfahrplan um. Damit rollen wieder all jene Busse durch den Landkreis, die auch vor Ausbruch der Corona-Krise am Start waren. „Das wird mehr Angebot sein, als benötigt wird“, schätzt Sprecher Thomas Fröhner ein. Aber ein Zwischending zwischen Ferien und Schule aufzulegen, sei aufgrund der Taktung der Busse in der Kürze der Zeit nicht machbar. Regionalbus wird Busfahrer und Techniker aus der Kurzarbeit holen. Die Busse sind auf die Hygieneanforderungen nachgerüstet worden. Es sei wieder ein Einstieg beim Fahrer und auch ein Ticketverkauf im Bus möglich. „Unser Personal ist gut schützt“, so Fröhner. Der Dienstleister rechne wieder mit mehr Fahrgästen und habe die Hoffnung, bald auch wieder Ausflugsziele wie Belantis anfahren zu können.

Weitere LVZ+ Artikel

Zum Thema:

Kommunen richten sich auf lange Durststrecke ein

Auch auf die Kommunen kommen neue Aufgaben zu. Matthias Berger, Oberbürgermeister in Grimma: „Die bisherigen Maßnahmen haben Wirkung gezeigt, so dass wir uns die beschlossenen zaghaften Erleichterungen erlauben können. Es freut mich besonders für kleinere Läden, dass diese jetzt wieder öffnen dürfen. Damit wird auch in die Grimmaer Innenstadt endlich das Leben zurückkehren. Was mich stört, ist die Tatsache, dass Bund und Ländern erneut nicht mit einer Stimme sprechen. In dieser Krise kann nicht jeder Landesfürst machen, was er für richtig hält und die anderen möglichst aktionistisch überbieten. Das verstehen die Leute nicht. Die Lage erfordert mehr denn je, dass mit kühlem Kopf, nach sachlichen Erwägungen und strategisch entschieden wird; nicht danach, wer gerade am lautesten nach Unterstützung schreit. Insbesondere die Kommunen werden sich auf eine lange Durststrecke einrichten müssen.“

Zum Thema:

Von Birgit Schöppenthau und Simone Prenzel