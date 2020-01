Kitzen: Züchter zeigen ihre schönsten Tauben

Kitzen/Pegau

Geflügelzüchter aus ganz Deutschland zeigten am Wochenende in Kitzen wieder ihre schönsten Exemplare. Die Besucher bestaunten im örtlichen Vereinsheim zum einen so genannte Strassertauben, eine Haustaubenrasse. Außerdem wurden 115 orientalische Roller ausgestellt, ebenfalls eine Taubenart. Über 500 verschiedenfarbige Jungtauben gurrten in den Käfigen.

Neben Züchtern aus Zeitz waren auf Einladung der Kollegen aus Kitzen auch Tierfreunde aus Demen ( Mecklenburg-Vorpommern), Nienburg ( Niedersachsen) und der Oberpfalz angereist.

Nachwuchssorgen haben die meisten Vereine, im Durchschnitt sind die Züchter zwischen 50 und 60 Jahre alt. Nur wenige junge Leute interessieren sich für das zeitintensive Hobby. „Leider sind in den letzten Jahren die Mitgliederzahlen, aber auch die Tierbestände rückläufig und die Überlebenschancen der Vereine bedenklich“, beklagt Dieter Stengler, der Chef der Züchter aus Kitzen.

Blumen pinnt Preisrichter Wolfgang Münzer an die Käfige der Siegertauben. Quelle: Mathias Bierende

Taubenzucht koste einiges

Ralf Steinbach aus dem sachsen-anhaltischen Droßdorf etwa hat mit zwölf Jahren angefangen, Tauben zu züchten. „Seit 40 Jahren ist das für mich ein entspanntes Hobby“, sagt er, der derzeit 80 Tauben sein eigen nennt. Eine Leidenschaft, die jedoch einiges kostet: „Futter, Tierarzt, Ausstellung“ zählt er auf.

Mit seinen 15 Jahren zählt Moritz Marquardt aus Böhlen zu den Jüngsten. 41 Tauben brachte er mit – und nahm eine Prämierung mit nach Hause. „Die täglichen zwei Stunden hegen und pflegen haben sich gelohnt“, freute sich der Jugendliche.

An insgesamt 26 Strassertauben und sechs der orientalischen Roller vergaben die Preisrichter die Bewertung vorzüglich. Als Preise gab es Bänder, Teller, Wimpel und Bargeld.

Von Mathias Bierende