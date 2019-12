Pegau/Kitzen

Der Ortschaftsrat strebt die Problem-Entschärfung allein an. Eine offizielle Tempo-30-Begrenzung für Kitzen und die umliegenden Dörfer ist nämlich so wahrscheinlich wie ein Sonnenaufgang im Westen. Pegaus Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) hatte schon vor zwei Jahren bei einer Verkehrsschau die Drosselung der Höchstgeschwindigkeit auf den sensiblen Dorfstraßen gefordert, war aber mit diesem Wunsch bei der zuständigen Behörde abgeblitzt.

„Die Antwort lautete Nein“, erinnerte Kitzens Ortsvorsteher Peter Kretschmer (Wählervereinigung Bürger für Kitzen und Ortsteile) an die Aussage von damals. „Dafür gebe es keine Notwendigkeit.“

Ortschaftsrat Kitzen setzt auf „Freiwillig Tempo 30“

Das Thema spielte nun auf der Sitzung des Ortschaftsrates am Dienstagabend erneut eine Rolle: Die Kitzener setzen künftig auf Freiwilligkeit und gesunden Menschenverstand. 14 Schilder „Freiwillig 30“ sollen noch in diesem Jahr an verschiedenen „Rennstrecken“ in den Orten aufgestellt werden, etwa beim Kitzener Bäcker in der Ernst-Thälmann-Straße sowie in Werben, Kleinschkorlopp, Seegel, Sittel, Thesau und am Monarchenhügel.

Bereits seit vier Wochen seien die Schilder bestellt, sagte Kretschmer weiter. In wenigen Tagen müssten sie ausgeliefert werden. In Eigenleistung sollen die freundlich gemeinten Hinweistafeln dann an Ortseingangsschildern, Lichtmasten und eigens dafür aufgestellten Pfosten angebracht werden. „Ich denke, dass wir mit diesen Freiwillig-Schildern einige Kraftfahrer munter machen“, meint der Ortsvorsteher. „Wir haben leider keine andere Möglichkeit, die Bürger zu erreichen.“

Andernorts wird mit solchen und ähnlichen Hinweistafeln auf ein geringeres Tempo hingewiesen. Dieses stammt aus dem Delitzscher Ortsteil Laue. Quelle: privat

Dorfbewohner schimpfen über Geschwindigkeiten

Das Thema Raserei war schon vor einigen Wochen in der Ortschaftsratssitzung hochgekocht. „Hier hält sich keiner an Tempo 50. Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme kann man vergessen“, hatte ein Anwohner aus Löben geschimpft und den Wunsch nach einer beruhigten 30er-Zone formuliert. „Muss denn erst jemand totgefahren werden, damit die Behörden reagieren?“ Hinzu kommen die schmalen und oft reparaturbedürftigen Straßen, die kaum ein Ausweichen und Aneinandervorbeikommen ermöglichen.

„Wir haben keine andere Wahl, als mit bestimmten Gegebenheiten zurechtzukommen. So, wie wir es schon seit Jahrzehnten tun“, hatte Uwe Bartsch (Freie Wählervereinigung Kitzen) in die Diskussion eingeworfen. Die „Freiwillig-30“-Schilder seien nun ein dezenter Wink mit dem Zaunpfahl an alle Bleifüße.

Breitbandausbau ist Thema für nächste Sitzung

Darüber hinaus beschäftigte sich der Ortschaftsrat mit der aktuellen Internetversorgung in den Dörfern. „Das ist eine Katastrophe, vor allem für unsere Geschäftsleute, die darauf angewiesen sind“, sagte Kretschmer in die Runde. Er kündigte für den 21. Januar, Beginn 18 Uhr, eine öffentliche Sitzung im Kulturhaus zum Thema Breitbandausbau an. Vertreter der Firmen Breitband Sachsen und der NU Informationssysteme, beide aus Riesa, werden den Bürgern Rede und Antwort stehen.

Lesen Sie auch:

Von Kathrin Haase