Kitzener Oldtimerfreunde bereiten Ausstellung zu Rudolph Sack für 2024 vor

An den Oldtimerfreunden in Kitzen hätte Rudolph Sack seine helle Freude gehabt. Die elf Mann und eine Frau starke Truppe versteht sich aufs Schrauben, Tüfteln und Friemeln genauso wie vor 150 Jahren der berühmte Löbener Sohn. Bis heute hält die Arbeitsgemeinschaft Oldtimer das Andenken an den Erfinder des eisernen Pfluges aufrecht. Nun bereitet sie zu dessen 200. Geburtstag im Dezember 2024 eine Ausstellung mit historischen landwirtschaftlichen Geräten vor. Das ist zwar noch eine Weile hin, aber die Bastler haben auch viel Arbeit vor sich. Jeden Sonntag treffen sie sich – wenn nicht gerade Kontaktbeschränkungen gelten – in der alten Schroterei auf dem Gelände des einstigen Rittergutes und hauchen den alten Utensilien neues Leben ein.

Erbstücke aus der Landmaschinenfabrik

„Uns schwebt eine Art Chronologie der Fruchtfolge vor“, erzählen Bodo Götze (65) und Dieter Arndt (67) und sind sich mit dem Rest der Truppe einig. Immer schön der Reihe nach, wie bei einer Feldbestellung. Im Mittelpunkt stehen die Erbstücke aus der einstigen Landmaschinenfabrik, die Rudolph Sack 1863 in Leipzig-Plagwitz gründete: drei eiserne Ackerpflüge – ein Universal- und zwei Wendeackerpflüge, sowie eine Drillmaschine. Die Ausstellung komplett machen eine Jauchenpumpe, Leiterwagen, Windfege, eine Stiftendreschmaschine und eine Getreidequetsche, die noch aus der Schroterei stammt und an die Ursprünge des Gebäudes erinnern soll.

Detail eines Universalpfluges aus der einstigen Landmaschinenfabrik Sack. Quelle: Jens Paul Taubert

Die Praktiker mit den goldenen Händen

Ihre kleinen und großen Schätze halten die Kitzener in Ehren. „Wir reparieren nicht nur alte Autos, sondern kümmern uns auch um Alltagsgegenstände“, sagt Bodo Götze. Er ist gelernter Lackierer und Kfz-Schlosser und wie die meisten Oldtimerfreunde ein Praktiker, der für fast jedes technische Problem eine Lösung hat. In ihren Reihen finden sich Maler, Trockenbauer, Baugutachter, Schlosser, Straßenbauer, Mess- und Regeltechniker. „Wir sind eine bunt gemischte Truppe“, freut sich Dieter Arndt über den guten Zusammenhalt. Werkzeuge bekommen die Oldtimerfreunde geschenkt oder sie bringen ihre eigenen mit. „Manchmal kaufen wir auch etwas dazu, aber das ist eher die Ausnahme. Eine Sandstrahlkabine für kleine Bauteile haben wir zum Beispiel selber gebaut.“

Ein Sackgewicht der Firma Sack für die Drillmaschine. Quelle: Jens Paul Taubert

Restbestände aus der Dorfschule gerettet

Unermüdlich sind die Kitzener auf der Suche nach Gerätschaften, die die schwere körperliche Arbeit von anno dazumal darstellen sollen. „Interessenten können sich gerne bei uns melden“, rühren sie die Werbetrommel. Es soll ja nichts verloren gehen. Schon aus der einstigen Dorfschule retteten die Sammler 2006 alles, was zu retten war. Tafeln, Karten, Anschauungsmaterial, Präparate aus dem Biologie-Unterricht. „Wir sammeln einfach alles und richten es wieder her“, lachen die beiden Rentner. „Wir möchten einfach die Tradition bewahren.“

Gründung 1998 im Gasthof Thesau

Gegründet hat sich die Arbeitsgemeinschaft Ende 1998 im Gasthof Thesau. Dem war ein paar Monate zuvor die 925-Jahr-Feier vorausgegangen, auf der sie mit ihrem 60 Jahre alten Opel Blitz am Festumzug teilnahmen. Der Oldie stand viele Jahre in Diensten der Gemeinde Eythra und wechselte 1970 in den Fuhrpark der Ortsfeuerwehr Scheidens. Aber nach so vielen Jahren hatte er ordentlich Federn gelassen, einen gewaltigen Motorschaden und war auf die Schnelle nicht mehr zu reparieren. „Deshalb haben wir ihn mit einer Lanz durch Kitzen gezogen“, erinnert sich Götze.

Die Arbeitsgemeinschaft Oldtimer in Kitzen bereitet eine Ausstellung über landwirtschaftliche Geräte der Firma Sack vor - hier begutachten Dieter Arndt (li.) und Bodo Götze einen Wendepflug. Quelle: Jens Paul Taubert

Eine Werkstatt wie aus der Zeit gefallen

Den Technikfreunden juckte es in den Fingern; sie wollten den Oldie unbedingt wieder flott machen. In der alten Schroterei fanden sie ein Zuhause für ihr Hobby und kauften das viergeschossige Gebäude 2003 von der Treuhand ab. „Das war nur durch die Hilfe von Hans-Uwe Heilmann von den Agrarprodukten Kitzen möglich“, ist Bodo Götze noch heute dankbar. Früher wurden dort Rübensamen produziert und getrocknet, in den 1960er Jahren übernahm die LPG das Objekt als Getreidelager. Nun haben es sich die Oldtimerfreunde hier gemütlich gemacht. Ihre Werkstatt wirkt dabei wie aus der Zeit gefallen und ein bisschen weht hier auch der Geist des Erfindens. So wie einst bei Rudolph Sack.

Geburtsstunde der modernen Landtechnik

Der wurde am 7. Dezember 1824 als drittes Kind des Landwirtes Christian Sack und seiner Frau Amelie im Gasthof „Zum Lämmchen“ in Kleinschkorlopp geboren. Als er vier Jahre alt war, starb sein Vater. Die Mutter heiratete erneut und zog nach Löben. Mit 18 verließ Rudolf das Elternhaus, kehrte aber nach sechs Wanderjahren auf den elterlichen Hof zurück und entwickelte zusammen mit dem Schmiedemeister Knopp aus Peißen den ersten eisernen Pflug, der als „Löbener Pflug“ in die Geschichte einging. Er markierte die Geburtsstunde der modernen deutschen Landtechnik. Weitere Patente brachten dem Pionier eine Vielzahl an Auszeichnungen ein.

Von Kathrin Haase