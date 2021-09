Kitzener laufen sich warm für die Karnevalssaison

Pegau

Wenn die einen Erntedank feiern und andere erste Vorbereitungen für Weihnachten treffen, machen die Bewohner der Pegauer Ortschaft Kitzen etwas Ungewöhnliches. Sie feiern vorzeitig Karneval – und laufen sich damit quasi warm für die neue Faschingssaison. Mit allem Drum und Dran, mit Umzug, Konfetti, Helau und Prinzenpaar.

Die Narren sind ausgerückt in die Dörfer. Die Idee dazu hatte die Jugend des Karnevals Club Kitzen (KCK). Gemeinsam mit dem Nachwuchs des Fußballvereins SV Blau-Weiß setzte sie diese um. Und zwar in Form eines Straßenumzugs. Los ging es am Dorfteich in Sittel, von wo die Faschingsfans durch alle Ortsteile Kitzens zogen: über Thesau, Eisdorf bis Kleinschkorlopp. Allerdings kamen die Narren nicht umhin, sich vor dem Start noch zum Gruppenfoto aufzustellen, „nur zur Kontrolle, damit wir hinterher wissen, ob auch alle am Ziel angekommen sind“, wurde gefrotzelt.

Umzug wirbt für Oktoberfest und Karnevalsauftakt

Ganz einig waren sich die Karnevalisten jedoch nicht, ob der Umzug unter dem Motto „Wir sind heiß auf Karneval!“ als vorgezogen oder nachgeschoben gilt. Falk Dreyhaupt, Vizechef des KCK, hatte jedenfalls für sich die Antwort: „Vorgezogen! Der Straßenumzug ist eher eine Erinnerung daran, dass es uns noch gibt.“ Zudem solle mit dem Umzug zugleich Werbung für den 13. November gemacht werden. „Denn an dem Tag schallt ab 19.11 Uhr im Gasthof Werben ‚Thesau Helau‘ durch die Räume.“

Mit Kind und Kegel, mit Fußballern und Narren zog der KCK am Wochenende durch Kitzen. Um damit Werbung für die kommende Saison zu machen. Quelle: Mathias Bierende

Konkret übernahm das Prinzenpaar Sabina I. und André I. die Werbung: „An jede Türklinke, die wir erreichen, kommt ein Anhänger mit sämtlichen nächsten Karnevalsterminen.“ Dreyhaupt, das Prinzenpaar und die Prinzengarde sorgten mit ihren entsprechenden Outfits für Faschingsflair. Und die Sportler warben in ihre blau-gelben Trikots nicht nur für ihren Verein, sondern auch für das Oktoberfest, das am 2. Oktober ab 20 Uhr im Park Kitzen steigt. Um den Appetit auf die Veranstaltungen anzuregen, brachten sie Pfannkuchen unter die Leute.

Die Narren verteilen fleißig Pfannkuchen unter den Zuschauern. Quelle: Mathias Bierende

Jeder, der Lust hat, kann mitlaufen

Auch KCK-Urgestein Corinna aus Thesau war beim vorgezogenen und zugleich nachgeschobenen Straßenumzug dabei. Sie ist seit mehr als 20 Jahren als Chronistin und Moderatorin im Verein aktiv, kennt zig Anekdoten und Geschichten. Zu schreiben haben wird sie nun viel. Schließlich war der Umzug auch insofern besonders, weil jeder mitlaufen konnte. Also waren Familien mit Kind und Kegel dabei, die Zeit und Lust hatten, den im Frühjahr ausgefallenen Karneval nachzufeiern und schon im September in die kommende Saison zu starten.

Lesen Sie auch

Von Julia Tonne/Mathias Bierende