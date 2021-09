Kitzener nutzen „Corona-Ebbe“ für Sommerfahrt

Pegau

Was einst mit zwölf Ausflüglern auf einem Kremser begann, hat sich mittlerweile zu einem Großereignis für die Bewohner des Pegauer Ortsteils Kitzen gemausert: die jährliche Sommerfahrt. Die kürzliche Corona-Ebbe zwischen der dritten und vierten Welle nutzten 49 Kitzener, um die Dornburger Schlösser in Thüringen zu erkunden. „Wir wollten trotz Corona diese schöne Tradition nicht abreißen lassen“, erklärte Carsten Iwan. Unter den Reiselustigen seien nicht nur Mitglieder des Siedlerverein gewesen, sondern auch die der Oldtimer AG und des Keglervereins. „Die Quote der vollständig geimpften Personen lag bei 96 Prozent und damit deutlich über dem sächsischen Durchschnitt“, betonte Iwan kurz vor Abfahrt.

Zum ersten Mal waren die Kitzener 2005 unterwegs, damals eben noch im Kremser. Und schon zu dieser Zeit war klar, dass diese Tagestouren unter dem Motto stehen, Kultur, Geschichte und Genuss miteinander zu verbinden. Was in den Dornburger Schlössern nicht schwierig war. Kultur und Geschichte schon deshalb, weil die Schlösser Jahrhunderte alt sind, Genuss, weil es neben einem Mittagessen auch eine Weinverkostung gab.

Das Rokoko-Schloss. Quelle: Carsten Iwan

Eine Überraschung barg das Mittagessen. Wie Iwan erzählte, sei der „Aushilfskellner“ des Dornburger Ratskellers der Sohn des Wirtes gewesen, der im Hauptberuf Regionalleiter der Edeka Gruppe Sachsen/Thüringen ist. Und dieser wiederum erklärte der Reisegruppe aus Kitzen, dass er selbst im kommenden Jahr die Aufgabe übernehmen würde, einen Diska-Markt in Kitzen zu eröffnen.

Von Julia Tonne