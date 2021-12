Kitzscher: Am Westrand von Thierbach kann doch gebaut werden

Kitzscher/Thierbach

Der Ansturm auf Bauplätze für Eigenheime im ländlichen Raum rund um Leipzig ist offenbar ungebrochen. Das führt dazu, dass jetzt im kleinen Ortsteil Thierbach der Stadt Kitzscher ein mehr als zwei Jahrzehnte alter Bebauungsplan mit Leben erfüllt wird. Dabei wollte den die Stadtverwaltung eigentlich schon zu den Akten legen.

Das Baufeld, für das bereits 1998 Baurecht erlassen worden war, trägt den Namen „Westrand Thierbach“. Es befindet sich im Norden der Landstraße auf der westlichen Seite. Der Bebauungsplan umfasste damals ein rund drei Hektar großes Areal – also mehr als vier Fußballfelder groß.

Absicht, Flächen für Landwirtschaft freizugeben

Das ist allerdings bis heute weitgehend leer. Weil kein Interesse an einer Bebauung sichtbar geworden war, verfolgte die Stadt im vorigen Jahr die Absicht, den B-Plan für die noch unbebauten Flächen aufzuheben.

Das hatte auch mit den Plänen für ein neues städtisches Wohngebiet an der Leipziger Straße zu tun. Im Gegenzug für den dort vorgesehenen Verbrauch landwirtschaftlicher Nutzfläche sollte der Bereich in Thierbach wieder zu Landwirtschaftsflächen werden. Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) hatte das damals mit einer Forderung des Landratsamtes begründet.

B-Plan wird nur noch zum Teil aufgehoben

Zugleich hatte er auf die städtische Siedlungspolitik verwiesen: In den Ortsteilen sollten nur noch Lücken bebaut werden, größere Entwicklungsflächen sollte es stattdessen nur noch in der Stadt geben. Nachdem die Pläne bezüglich des Thierbacher Westrandes bekannt geworden waren, rührten sich allerdings die Eigentümer.

„Als wir den Plan aufheben wollten, wurden einige Grundstückseigentümer munter“, so das Stadtoberhaupt jetzt. Dazu gehörte offenbar auch der Landwirtschaftsbetrieb Kitzscher, dem damals etliche Teile des Landes gehörten. Das führte dazu, dass die Stadt ihr Vorhaben neu bewertete.

Prompte Vermarktung angekündigt

Der Stadtrat beschloss nur noch eine sogenannte Teilaufhebung des Bebauungsplanes, und Bürgermeister Schramm kommentierte dies mit den Worten: „Es ist schon fast Routine für uns, dass wir jungen Leuten Bauland zur Verfügung stellen wollen.“ Die vorgesehene straßenbegleitende Bebauung runde das Ortsbild ab, fügte er hinzu.

Tatsächlich dürften nun nicht wieder Jahrzehnte ins Land gehen, bis im Norden von Thierbach neue Häuser gebaut werden. Im Gegenteil. Das Leipziger Immobilienunternehmen SZ Immo Projekt will die Grundstücke zügig vermarkten. Das erfuhr LVZ.de von Geschäftsführerin Heike Zimmermann-Schindler.

Zwar sei das Baufeld erheblich verkleinert worden. Dennoch können bis zu 14 Baugrundstücke entstehen, die mit kleinen privaten Stichstraßen erschlossen werden sollen, so die Firmenchefin. Verhandelt werden müsse noch mit dem Freistaat, dem innerhalb des Areals eine kleine Fläche gehört. Ausdrücklich lobte Schindler-Zimmermann die Zusammenarbeit mit der Stadt. Die Verwaltung sei sehr aufgeschlossen gegenüber dem Vorhaben.

Am Westrand von Thierbach können demnächst doch Häuser gebaut werden. Quelle: Jens Paul Taubert

Erschließung im Anschluss an AZV-Baumaßnahme

Zum Zeitplan kündigte die Geschäftsführerin an, dass im kommenden Frühjahr die Erschließung des Gebietes beginnen soll. Dabei wolle man die Fertigstellung der Arbeiten des Abwasserzweckverbandes (AZV) Espenhain abwarten. Der hat seit Anfang dieses Jahres zunächst in der Kastanienallee eine Kanalisation verlegt und arbeitet sich jetzt in der Landstraße nach Norden voran. Das Ende dieses Vorhabens ist für Mai 2022 angekündigt.

Mit dem „Westrand Thierbach“ werden nun in naher Zukunft voraussichtlich auch außerhalb des eigentlichen Stadtgebiets wieder Häuser gebaut. In der Kern-Stadt will Kitzscher ebenfalls im nächsten Jahr mit der Erschließung seines nächsten Wohngebietes in der Leipziger Straße beginnen.

Von André Neumann