Kitzscher: Bis Ende November Sperrungen in Dittmannsdorf

Kitzscher/Dittmannsdorf

Autofahrer müssen ab Ende Juni für die nächsten Wochen und Monate mit einer Sperrung der Staatsstraße 50 im Kitzscheraner Ortsteil Dittmannsdorf rechnen. Der Abwasserzweckverband (AZV) Espenhain lässt dort einen Regenwasserkanal bauen. Auch ein Teil der Mühlenbergstraße wird zeitweilig betroffen sein.

In Dittmannsdorf werden Schmutz- und Regenwasser schon weitgehend getrennt entsorgt. Abwasser gelangt durch ein eigenes Kanalnetz zur Kläranlage Espenhain, Regenwasser fließt durch separate Rohre in die Eula. In der Straße Zum Lerchenberg (S 50) ist das noch nicht der Fall. Dort, erklärt AZV-Geschäftsführer Sven Lindstedt, fließt Regenwasser noch über die alte Straßenentwässerung in den Schmutzwasserkanal.

Das sei nicht gewollt, denn zu viel Regenwasser sei nicht gut für die Funktion der Kläranlage. Außerdem, so Lindstedt, sei die verrohrte Straßenentwässerung im Straßengraben sanierungsbedürftig.

Keine gemeinsame Lösung von AZV und Lasuv

Der AZV habe sich in mehreren Jahren mit dem für die S 50 zuständigen Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) nicht auf eine gemeinsame Lösung für Niederschlagswasser aus den Grundstücken und Regenwasser von der Staatsstraße einigen können. Deswegen, so Lindstedt, baut der Verband nun seinen Regenwasserkanal allein. Das Straßenwasser fließe weiter in den verrohrten Graben.

Betroffen sind davon die Mühlenbergstraße bis kurz vor die Einmündung der Bäckerstraße und die S 50 von der Mühlenbergstraße bis zum Abzweig Fürstenholz. Der Baugebinn ist für den 28. Juni vorgesehen. Dauern sollen die Bauarbeiten, mit denen der AZV das Bauunternehmen RMO aus Bad Lausick beauftragt hat, voraussichtlich bis Ende November.

Die Staatsstraße 50 ist auch im Norden von Kitzscher noch teilweise gesperrt. Hier lässt das Lasuv derzeit den Abschnitt zwischen Stockheim und Otterwisch neu bauen.

Von André Neumann