Kitzscher: Bürger können Laub wohl letztmals über die Stadt abgeben

Kitzscher

Seit vielen Jahren hatten die Einwohner von Kitzscher eine städtische Gelegenheit der Laubentsorgung. Sie konnten die im Herbst in ihren Gärten und Grundstücken zusammengeharkten Blätter an einem zentralen Platz ablegen, von wo der Bauhof es fortbrachte. Voraussichtlich gibt es diese Möglickeit in diesem Jahr zum letzten Mal. Das bestätigte Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) auf Anfrage auf der jüngsten Sitzung des Stadtrates.

Abnehmer stellt Angebot ein

Zur Begründung verwies Schramm auf den Betreiber der Milchviehanlage in Dittmannsdorf. Der habe das häufig mit anderen Grünabfällen vermischte Laub bisher angenommen und untergeackert. Weil weniger gegen Unkraut gespritzt werden dürfe, sei das nun ein Problem für die Felder. In diesem Jahr nehme der Betrieb das Laub zum letzten Mal an, so Schramm.

Kitzscher sucht Alternative zu Kell und Biotonne

Der Bürgermeister verwies für die Zukunft auf die Abgabemöglichkeiten von Grünabfällen beim kommunalen Kreis-Entsorger Kell. Generell sei jeder Bürger selbst verantwortlich für die Grünabfälle von seinem Grundstück. Die Stadt, so Schramm, bemühe sich zwar um eine andere Möglichkeit der Entsorgung. Er könne aber noch nicht sagen, ob die Kapazität für alle reichen werde oder nur für das, was beim Bauhof anfällt.

Laut Kell-Homepage können Garten- und Grünabfälle „haushaltsnah über die Biotonne beziehungsweise ganzjährig kostenpflichtig über die Wertstoffhöfe“ entsorgt werden.

Lesen Sie auch

Von an