Kitzscher: Bürgermeister ruft zum Umstieg auf Glasfaser auf

Kitzschers Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) ruft die Einwohner seiner Stadt auf, sich für ein leistungsfähiges Internet Glasfaserkabel bis ins Haus legen zu lassen. Diese Möglichkeit bietet aktuell das Telekommunikationsunternehmen Deutsche Glasfaser.

Schramm hat in dem Zusammenhang auf der jüngsten Sitzung des Stadtrates von einer „historischen Chance“ gesprochen. „Alle die schon einen Internetanschluss haben, müssten eigentlich umsteigen“, warb Schramm.

In Kitzscher hatte sich das Unternehmen Deutsche Glasfaser Ende 2018 erstmals vorgestellt. aktuell läuft noch die Bedarfsermittlung beziehungsweise Kunden-Akquise. Das Unternehmen startet nach eigenen Angaben mit einem Ausbau, wenn in einem betrachteten Gebiet 40 Prozent der Haushalte Interesse bekunden und einen Vertrag abschließen.

„Vectoring reicht in fünf bis zehn Jahren nicht mehr aus“

Erst dann werden Glasfaserkabel bis in die Häuser verlegt, womit dem Kunden laut Tarifstaffel der Deutschen Glasfaser eine Datenübertragungsrate von bis zu 1000 MBit je Sekunde zur Verfügung steht. Für Schramm ist das die Zukunft. Der Bürgermeister geht davon aus, dass die Datenraten, die über das so genante Vectoring zur Verfügung gestellt werden können, bei denen auf dem letzten Weg von der Verteilerstation Kupferkabel bis in die Häuser geführt werden, „in fünf bis zehn Jahren nicht mehr ausreichen“ werden.

Deswegen warb Schramm bei den Stadträten dafür, dass auch sie sich nach außen gegenüber den Bürgern für den Glasfaserausbau einsetzen sollen. Neben den hohen Datenraten, die Kupferkabel nicht leisten könne, sieht er dafür zwei weitere Gründe: Die Stadt müsse für den Ausbau nichts bezahlen, und der Wert der Grundstücke steige, auch wenn die aktuellen Bewohner das superschnelle Internet aktuell noch nicht benötigen würden.

Bisher nur elf Prozent der Haushalte interessiert

Zum Vergleich verwies Schramm auf die Grundstücksverkäufe im stadteigenen Wohngebiet Nordwest. Die erste Frage von Interessenten sei immer die nach dem Preis. Die zweite laute: „Liegt dort Glasfaser?“ Im Baugebiet sei das der Fall.

Momentan sieht es allerdings noch nicht sehr danach aus, als würde die Deutsche Glasfaser in Kitzscher ihr Netz aufbauen. Laut Angabe auf der Internetseite des Unternehmens liege die Interessensquote erst bei elf Prozent (Stand 18. September), noch weniger als die vom Bürgermeister geschätzten 17 Prozent.

Stichtag für Interessenten ist demnach der 12. Oktober. Dennis Slobodian, ein Sprecher des Unternehmens, sagt, erfahrungsgemäß würden die Leute in den letzten zwei Wochen verstärkt nachfragen. Das Unternehmen gehe dann noch einmal in die Offensive.

Telekom hat in Kitzscher schon ausgebaut

Schramm geht davon aus, dass die Einwohner sich vor allem vom Preis abhalten lassen würden und von der Tatsache, dass schon eine gute Versorgung bestehe. Die Deutsche Telekom hat in Kitzscher in den zurückliegenden Jahren das Vectoring-Netz ausgebaut und bietet nach eigenen Angaben schon Datenraten bis zu 100 MBits, in einigen Bereichen sogar bis zu 250 MBit je Sekunde.

Unterschiede bestehen bei den Preisen. Die Telekom bietet Neukunden bis zu 100 MBits/s (im Upload 40) einschließlich Telefonie-Flatrate ins deutsche Festnetz für 43,82 Euro. Bei der Deutschen Glasfaser beginnen die Tarife erst bei 300 MBit/s, die garantiert werden. Dieser billigste Tarif kostet 44,99 Euro, hier muss aber für die Festnetz-Telefonie noch extra bezahlt werden.

Der erste Tarif mit Festnetz-Flatrate enthält schon garantierte 400 MBit/s und kostet 49,99 Euro. Für beide Unternehmen gilt: Die Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate, in den ersten zwölf Monaten wird ein rabattierter Preis angeboten: 19,45 Euro bei der Deutschen Telekom, 24,99 bei der Deutschen Glasfaser.

Von André Neumann