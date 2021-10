Kitzscher: Der Ex-Feuerwehrchef und die Riesenblumen

Kitzscher

Mehr als viereinhalb Jahre ist es nun schon her, dass Hans Neumann die Leitung der Feuerwehr Kitzscher abgab und sich aus dem aktiven Dienst zurückzog. Sein Nachfolger ist seit März 2017 Marco Baaske. Neumann allerdings, der kurz vor seinem 75. Geburtstag steht, darf weiterhin im Feuerwehrgerätehaus wohnen. Und dort freut er sich jetzt über eine sehr ungewohnte Blütenpracht.

Seit 1962 gehört Hans Neumann der Feuerwehr an, 25 Jahre war er Wehrleiter in Kitzscher. Das jetzige Gerätehaus an der Leipziger Straße wurde im Jahr 2000 eingeweiht. Damals zog die Stadt hier die Feuerwehr Kitzscher mit den Ortsfeuerwehren aus Thierbach, Dittmannsdorf und Hainichen zusammen. Nur der Ortsteil Trages behielt eine Außenstelle. „Worüber wir bis heute sehr froh sind“, sagt Neumann, der jetzt der Alters- und Ehrenabteilung der Brandschützer angehört.

Von Anfang an ein Beet vorm neuen Feuerwehrgerätehaus

Von Anfang an gab es da auch ein Beet zwischen dem Haupteingang zum Gerätehaus und dem zur darüberliegenden Wohnung. „Das war damals recht spärlich bepflanzt“, erinnert sich der Feuerwehr-Senior. Und nicht alle Pflanzen hätten das erste Jahr überstanden. Deswegen haben sich Neumann und dessen Frau des Beetes angenommen.

Irgendwann gaben sie ihren Kleingarten auf und brachten allerlei Pflanzen und Samen von dort mit zu ihrer Wohnung über dem Wehrleiterbüro und dem Versammlungsraum. Darunter waren auch Samen für Cosmea. Die auch als Kosmee, Fiederblättrige Schmuckblume und Schmuckkörbchen bekannte Pflanze gehört mit ihrer Blüten- und Farbenvielfalt zu den beliebtesten Sommerblumen. „Für mich ist das die schönste Blume“, sagt der Ex-Wehrleiter. Auch, weil die Farbenpracht oft bis in den Herbst hinein andauert.

Und das in diesem Jahr besonders üppig. Ob das damit zu tun hat, dass das Beet im vergangenen Jahr vergrößert wurde? Jedenfalls war Platz für noch mehr Cosmea-Samen, den Neumann von einer ehemaligen Lehrerin geschenkt bekam. Erst wollten die Pflanzen gar nicht so recht aus der Erde kommen. Doch dann verbreiteten sie sich plötzlich „so dicht wie Petersilie“, sagt der 74-Jährige.

Nichts dem Zufall überlassen

Und eine schoss sogar in ungekannte Höhen empor. Normalerweise werden Cosmea bis zu 1,50 Meter hoch. Hans Neumann freute sich in den vergangenen Jahren schon, wenn eine Pflanze mal ein bisschen größer war als er mit seinen 1,78 Meter.

Diesmal aber kommt er aus dem Staunen noch immer nicht heraus. Denn eine Zollstock-Länge reicht für die größte Blume vor dem Feuerwehrhaus nicht mehr aus. Sagenhafte 2,65 Meter ragt nämlich eine der Cosmea aus dem Blütenmeer heraus.

Ob das im nächsten Jahr wieder klappt? Weiß man nicht. Erst einmal freut sich Neumann über die Blütenpracht und darüber, dass Bienen und Schmetterlinge vor dem Gebäude viel Futter haben. Dem Zufall will er nichts überlassen. Zwar vermehren sich die einjährigen Cosmea auch selbst. Doch er will Samen abnehmen und neu aussäen. Wer weiß, wie gut die Blumen dann wachsen.

Von André Neumann