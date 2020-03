Kitzscher: Freistaat soll Personalkosten übernehmen

Kitzscher

Der Freistaat Sachsen soll für Kinderkrippen und Kindergärten die Kosten für Erzieherinnen und Erzieher in voller Höhe übernehmen. Das fordert der Stadtrat von Kitzscher in einer jetzt verabschiedeten Petition an den Sächsischen Landtag.

Wörtlich heißt es in dem einstimmig verabschiedeten Papier: „Der Stadtrat von Kitzscher begehrt mit dieser Petition die Erhöhung des Landeszuschusses auf die tatsächliche Höhe der Personalkosten für die Beschäftigten in Kinderkrippe und Kindergarten.“

In Sachsen werden die Kosten für die Kinderbetreuung zwischen den Kommunen, Eltern und dem Freistaat Sachsen aufgeteilt. Der Freistaat zahlt an die Kommunen einen Zuschuss von derzeit 3033 Euro je Kind im Jahr, der Maßstab dafür ist eine neunstündige Betreuungszeit. Für Integrationskinder gibt es einen zusätzlichen Zuschuss.

Viele Kommunen nehmen Höchstsätze von den Eltern

Bei den Kosten, die den Eltern auferlegt werden, haben die Kommunen einen Spielraum. Sie sollen für einen Krippenplatz 15 bis 23 Prozent der Summe aus Personal- und Sachkosten erheben, im Kindergarten zwischen 15 und 30 Prozent. Viele Kommunen, darunter auch Kitzscher, rangieren an der Obergrenze. Weil die Betriebskosten steigen, steigen in der Regel auch die Elternbeiträge jährlich.

Den Rest übernehmen die Kommunen. In seiner einstimmig beschlossenen Petition rechnet der Stadtrat von Kitzscher vor, welche Höhe allein die Personalkosten erreichen. In der Kindertagesstätte „Wirbelwind“ seien das 2019 rund 1,14 Millionen Euro gewesen, in diesem Jahr rechnet die Stadt mit rund 1,18 Millionen.

Abzüglich der Landeszuschüsse blieben knapp 710 000 (2019) und 665 000 Euro, von denen der prozentuale Anteil auf die Eltern umgelegt wird. Erst im vorigen Jahr hob die Stadt den Preis für einen Krippenplatz um rund 26 Euro auf 238,55 Euro im Monat an. Die Erhöhung galt ab Oktober. Im Mai hatte der Stadtrat sie noch abgelehnt. Abgeordnete Bärbel Frommelt (Linke) hatte schon damals angeregt, über eine Petition an den Landtag nachzudenken.

Bärbel Frommelt (Linke) hofft, dass andere Kommunen sich anschließen. Quelle: privat

Stadtrat macht auf Widerspruch aufmerksam

In der macht der Stadtrat auf einen Widerspruch aufmerksam: Entscheidungen des Freistaates ließen die Kosten steigen, der Landeszuschuss fange das nicht auf. Gemeint sind Gehaltserhöhungen für Erzieherinnen und Erzieher sowie die Verringerung des Betreuungsschlüssels, wodurch mehr Personal benötigt wird.

„Der dafür angehobene Landeszuschuss reicht dazu nicht aus“, heißt es in der Petition. Die Stadträte beklagen, die Stadt habe „keinen Spielraum für eine wirkliche kommunale Selbstverwaltung, da die hohen Personalkosten, die bei der Kindererziehung und Kinderbetreuung unverzichtbar sind, sowie weitere Pflichtaufgaben, unsere Möglichkeiten einschränken“.

Bürgermeister Maik Schramm: Kinder sind unsere Zukunft. Quelle: André Neumann

Zudem seien die Kosten für viele junge Familien eine soziale Härte. Die Kinderbetreuung, heißt es weiter, sei eine Pflichtaufgabe der Kommune „und sollte daher auch von Seiten der Landesregierung in Form des Landeszuschusses gewürdigt werden“.

Kitzscher hofft, dass andere Kommunen sich anschließen

Im Kern läuft das Begehren der Stadt Kitzscher darauf hinaus, dass die Kommune nur noch die Sachkosten zu tragen hätte. Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler), der die Petition mit beschlossen hat, verweist auf bestehende Regelungen in anderen Bundesländern, wo Kinderbetreuung ganz oder teilweise kostenfrei für die Eltern ist.

„Kinder sind unsere Zukunft“, sagt Schramm, „und man muss sich überlegen, wo man investiert.“ Sowohl der Bürgermeister als auch Bärbel Frommelt drückten ihre Hoffnung aus, andere Kommunen mögen sich der Petition anschließen oder eigene an den Landtag richten. „Damit die merken, dass sich etwas ändern muss“, sagte die Stadträtin der Linken.

Von André Neumann