Weil die Feuerwehr schnell vor Ort war, konnte sie ein Reihenhaus vor großem Schaden bewahren. Im Keller war eine Sauna in Brand geraten.

Kitzscher: In der Sauna bricht Feuer aus

