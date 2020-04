Kitzscher: Kleine Karnevalstänzerinnen senden Grüße ins Altenheim

Kitzscher

Was machen Karnevalstänzerinnen im Frühjahr? Tanzen natürlich. Beim Karnevalsverein Kitzscher wäre jetzt im April eigentlich die Zeit, in der die Garden beginnen, die Tänze für die neue Session zu trainieren. Nur ist das eben gerade nicht möglich.

Die Regeln in der Corona-Krise verbieten jegliche Treffen und Aktivitäten in Vereinen. In Kitzscher hat der Bürgermeister sogar die Schlösser im Vereinshaus austauschen lassen, weil sich einer der dort ansässigen Vereine anfangs nicht an die Bestimmungen halten wollte.

Die Kinder der kleineren Garden des KVK fieberten dem Beginn des Trainings schon entgegen. Weil die Trainerinnen Nicole und Saskia das wussten, überlegten sie, welches andere Angebot sie ihre Schützlingen machen könnten Über verschiedene Kanäle informierten sie die Eltern und schlugen vor: „Wir könnten doch für die Senioren basteln“.

Ein gebastelter Blumengruß. Quelle: KVK

Denn auch dort schränkt die Corona-Epidemie das Leben ein. „Die Bewohner des Pflegeheimes ,Am Schwarzholz’ dürfen keinen Besuch empfangen und auch nicht das Haus verlassen und sind deswegen sehr traurig“, weiß Andreas Friedrich vom KVK.

Nicht umsonst hatte der Träger des Heimes, der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Leipzig, kürzlich einen Aufruf gestartet, seine Bewohnerinnen und Bewohner mit Bildern oder geschriebenen Grüße zu erfreuen.

Im Altenpflegeheim „Am Schwarzholz“ hängen die grüße der Kinder aus. Quelle: KVK

Da hatten sich die Kinder der kleinen Garde mit Ihren Eltern zu Hause schon hingesetzt und gemeinsam Blumen und Regenbogen gebastelt und Bilder gemalt. Die steckten sie in den Briefkasten des Seniorenheimes, wo die Freude riesengroß war.

Mit jeden Tag kamen dort noch mehr Einsendungen an. Nicht nur die Bewohner auch das Personal schaute jeden Tag mit großer Freude in den Briefkasten. Diese Arbeiten der Kinder wurden ausgehangen und mit Fotos der Kinder versehen, so sehen die Bewohner auch, wer ihnen die lieben Grüße geschickt hat.

„Wir im Karnevalsverein sind stolz auf unsere Kinder“, sagt Andreas Friedrich, der denen und den Eltern für ihren Einsatz dankt. Und er kündigt an:

„Im Sommer werden wir versuchen, die Senioren mit den Kindern zu besuchen und gemeinsam Eis zu essen.“ Denn irgendwann muss die Corona-Zeit ja vorbei sein.

