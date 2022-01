Kitzscher: Nächtlicher Einbruch in Supermarkt

Kitzscher

Erneut greifen in der Bornaer Region Kriminelle einen Supermarkt an. Ziel war am frühen Dienstag ein Geschäft in Kitzscher. Zwei Nächte zuvor hieß der Tatort Pegau.

Die bisher unbekannten Täter hebelten in dem Markt in Kitzscher nach 3 Uhr die gläsernen Schiebetüren auf und gelangten so in das Innere. Abgesehen hatten sie es – wie in Pegau – auf Zigaretten. Ob weitere Dinge gestohlen wurden, ist noch unklar. Ebenso ist der Schaden noch nicht beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie prüft dabei auch, ob zwischen beiden Einbrüchen ein Zusammenhang besteht.

Von es