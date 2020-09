Kitzscher: Neue Kita öffnet Anfang Januar

Kitzscher

Die neue Kindertagesstätte in Kitzscher wird ein besonders buntes Gebäude. Das ist an ersten Teilen der Fassade schon zu erkennen, die bereits in orange und türkis leuchten. Jetzt steht auch der weitere Zeitplan bis zur Eröffnung fest. Außerdem ist die Stelle der künftigen Leiterin der integrativen Kindereinrichtung besetzt worden.

Bis zum 30. November, das sagte Bürgermeister Maik Schramm der LVZ, würden die Arbeiten an dem Neubau in der Trageser Straße fertig gestellt. Im Dezember würde die neue Einrichtung dann ausgestattet und möbliert. Den Betrieb soll sie Anfang kommenden Jahres aufnehmen. „Am 4. Januar erwarten wir dort das erste Kind“, sagte Schramm.

Mehrere Bewerberinnen für Leitung der neuen Kita

Auch die wichtige Personalie der Leitung der Einrichtung ist unter Dach und Fach. Leiterin wird Cindy Pieper. Die 38-Jährige Diplom-Sozialpädagogin ist bisher stellvertretende Leiterin der Kindertagesstätte „Wirbelwind“ gleich neben dem Neubau. Sie hatte sich unter mehreren Bewerberinnen in einer internen Ausschreibung durchgesetzt.

Cindy Pieper wird die neue Kindertagesstätte leiten. Quelle: privat

Cindy Pieper arbeitet seit fünf Jahren an der Kindertagesstätte „Wirbelwind“ der Stadt Kitzscher. Davor unterrichtete sie an einer privaten Berufsschule, die Erzieher und Sozialassistenten ausbildet. In den zurückliegenden Monaten, lobt Kitzschers Bürgermeister, habe sie sich intensiv für den Neubau engagiert.

Unter anderem habe sie gemeinsam mit dem Architekturbüro das Farbkonzept für die Einrichtung erarbeitet. Das setzt sich von der Außengestaltung nach innen fort. Die vier Gruppen werden Namen von Farben bekommen und diese als Leitmotiv und zur Orientierung in ihren jeweiligen Räumen wiederfinden.

Über den Namen entscheidet der Stadtrat

Auch einen Namensvorschlag hat Cindy Pieper eingereicht. Den darf sie allerdings noch nicht verraten, weil der Stadtrat sich das Entscheidungsrecht vorbehält. Die Namensgebung, sagt der Bürgermeister, solle erstmals auf der nächsten Sitzung am 22. September öffentlich besprochen werden.

Eine Entscheidung werde an dem Tag noch nicht fallen. Bislang liege nur der eine Vorschlag für den Namen vor. Die Stadträte seien aufgefordert, weitere einzureichen, so Schramm. Entschieden werden solle erst auf einer der folgenden Sitzungen: „Da haben wir ja noch etwas Zeit.“

Hinter dem großen Eck-Fenster befindet sich der künftige Sport- und Mehrzweckraum. Jetzt finden darin Bauberatungen statt. Quelle: André Neumann

Stadt schafft eigene Integrationsplätze

Der Bau der neuen Kindertagesstätte mit 54 Plätzen für Kinder im Krippen- und im Kindergartenalter hatte Ende Oktober vorigen Jahres begonnen. Gründe für den Neubau waren die Auslastung der bestehenden Einrichtung und die steigende Nachfrage sowie der Bedarf an Integrationsplätzen, also an Betreuungsplätzen für Kinder mit Behinderung. „Die mussten wir früher wegschicken und dafür viel Geld an andere Kommunen bezahlen“, sagt Schramm.

Deswegen habe die Stadt entschieden, eigene Plätze zu schaffen und dafür Mitarbeiterinnen auszubilden. Auch die neue Leiterin hat bereits die erforderliche heilpädagogische Zusatzqualifikation absolviert. Anders als in der Kita „Wirbelwind“ befinden sich die Räume für die Kinder im Neubau alle auf einer Ebene und sind barrierefrei zu erreichen.

Die beiden Häuser werden künftig zwar als getrennte Einrichtungen geführt, sollen aber über ein gemeinsames Außengelände verbunden sein. Einen trennenden Zaun soll es nicht geben, außerdem werde ein Verbindungsweg zwischen den Einrichtungen gebaut, erklärt Schramm die Pläne.

Von André Neumann