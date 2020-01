Kitzscher: Nun schließt auch das Bärbel Tänzer

Kitzscher

Der unbewegliche Arbeiter in der grell-orangefarbenen Jacke gehörte in den vergangenen beiden Jahren irgendwie zum Stadtbild von Kitzscher. Vor dem einzeln stehenden Wohn- und Geschäftshaus an der Kreuzung August-Bebel-Straße/Trageser Straße war er von niemandem zu übersehen.

Bei Bärbel Tänzer beginnt nun der Räumungsverkauf

Nun wird die leuchtende Gestalt bald aus dem Stadtbild verschwinden. Denn die Inhaberin des Geschäftes für Berufsbekleidung, Bärbel Tänzer, will demnächst für immer schließen. Kitzscher verliert damit in der Innenstadt einen weiteren Laden. In dem wichtigen Gebäude am Markt bleiben dann zunächst nur die Sparkasse und ein Modegeschäft.

Der Räumungsverkauf mit reduzierten Preisen bei Bärbel Tänzer läuft bereits. Am 13. März soll dann endgültig Schluss sein. Weil das Geschäft, in dem sie Berufs- und auch Freizeitmoden verkauft, nicht genügend abwirft. Dabei hatte Bärbel Tänzer gehofft, dass der Standort im ersten Haus am Markt ihr bessere Umsätze bescheren würde. Ursprünglich eröffnet hatte sie ihr Geschäft im Mai 2016 in der Trageser Straße.

Trauriges Bild: Fast alle Geschäfte stehen leer

Doch auch am Markt, wo es kaum noch klassische Einzelhändler in den Ladenlokalen gibt, besserte sich die Situation nicht dauerhaft. Schuld sei der Online-Handel, der die Kunden weniger werden lasse, sagt Bärbel Tänzer. Die 60 Jahre alte gelernte Reiseverkaufsfrau wolle sich jetzt ganz aus der Selbstständigkeit zurückziehen, sagte sie der LVZ.

Trauriger Anblick: Leere Ladenlokale in der August-Bebel-Straße in Kitzscher. Quelle: André Neumann

Damit steht dann am Markt ein weiteres Ladenlokal vorläufig leer. Gegenüber sind in den Untergeschossen der Häuser in der August-Bebel-Straße die meisten einstigen Geschäfte ungenutzt. Und auf der Rückseite des Marktplatzes sind in den neueren Häusern zwar die meisten Ladenlokale vermietet, jedoch überwiegend an Dienstleister: Nagelstudio, Tierarzt, Bank-Selbstedienungs-Terminal und Versicherung. Einziger Einzelhandel hier ist ein Blumengeschäft.

Gefällte Bäume und Umgestaltungspläne sorgen für Unmut

Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) glaubt, dass mehr Dienstleistung als Handel vermutlich der Trend für die Innenstadt von Kitzscher ist. Dort habe es der klassische Einzelhandel seiner Ansicht nach schwer. Ob die geplante Umgestaltung des Marktplatzes an der Situation etwas ändern kann, steht in den Sternen. Vor kurzem wurde hier mit dem Fällen der letzten Birken Baufreiheit für den Umbau geschaffen. Der Stadtrat hat auf seiner jüngsten Sitzung die Pläne abschließend bestätigt.

Der Markt in Kitzscher soll umgestaltet werden. Dafür wurden jetzt die letzten Bäume im angrenzenden Park gefällt. Quelle: André Neumann

Gegenüber der im vorigen Frühjahr vorgestellten Variante ändert sich nur der Standort der öffentlichen Toilette. Die rückt weg von den Häusern auf der Nordseite des Platzes und näher an ein begrüntes Sitz-Rondell heran. An der umstrittenen Bühne auf der Nordseite des künftigen Platzes wird festgehalten. Die soll sowohl für Veranstaltungen wie Weihnachtsmarkt und Karneval dienen als auch als zusätzliche Sitzgelegenheit.

Von André Neumann