Kitzscher: So steht es um den Kunststoffverarbeiter Lätzsch in Thierbach

Eine der größten Firmen in der Stadt Kitzscher ist in wirtschaftliche Schieflage geraten. Das Unternehmen Lätzsch Kunststoffverarbeitung hat Insolvenz angemeldet. Das Verfahren hat Anfang Dezember begonnen. In einer sogenannten Sanierung in Eigenverantwortung will die Firma, die im Gewerbegebiet „Goldener Born“ bei Thierbach einen modernen Produktionsstandort betreibt, die Krise meistern.

Probleme wegen Kundenabgang und Corona

„Die Lätzsch GmbH Kunststoffverarbeitung befindet sich in einem gerichtlichen Sanierungsverfahren. Dieses wurde am 1. Dezember 2021 eröffnet“, bestätigt Rechtsanwalt Stefan Ettelt von der Kanzlei Kulitzscher & Ettelt, der den Sanierungsprozess des Mittelständlers als Generalbevollmächtigter begleitet. Nach positiver Geschäftsentwicklung und Wachstum in den vergangenen Jahren folgten kurz nacheinander der Wegfall eines Großkunden und die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie, begründet der Rechtsanwalt die Probleme bei Lätzsch.

Ein wichtiger Geschäftszweig ist die Produktion von Bauteilen für Reisebusse, darunter Armlehnen und Sitzgruppen. Da der Tourismussektor in der Krise schwer leidet, ging die Herstellung von Bussen und damit die Nachfrage nach Bauteilen dafür massiv zurück. „Die Umsatzausfälle konnte die Lätzsch GmbH nicht kurzfristig kompensieren, die wirtschaftliche Lage verschärfte sich“, sagt Rechtsanwalt Ettelt. Die Geschäftsleitung wolle das Sanierungsverfahren für eine Restrukturierung nutzen, um das Unternehmen und dessen Arbeitsplätze zu erhalten.

85 Mitarbeiter an drei Standorten betroffen

Lätzsch beschäftigt in seinem Hauptwerk bei Thierbach, Stadt Kitzscher, sowie in Neustadt (Sachsen) und in Streitwald bei Kohren-Sahlis (Stadt Frohburg) rund 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Wurzeln des Unternehmens gehen bis in die 1950er-Jahre zurück. Kerngeschäft sind Konstruktion bis Montage von Kunststoffteilen.

Neben der Verarbeitung von geschäumten Kunststoffen und der Herstellung von Produkten aus GFK und CFK (glasfaserverstärkter sowie kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe) gehört die Metallverarbeitung zum Portfolio. Die Produkte reichen von Trennwänden mit energieaufnehmender Funktion, Armlehnen und kompletten Sitzgruppen für Reisebusse über Lenkräder bis hin zu Karosserieteilen für Kraftfahrzeuge, Büromöbelzubehör sowie Fahrzeugkomponenten für Nutz- und Schienenfahrzeuge.

Ziel ist wirtschaftliche Stabilisierung

„Unsere vorrangigen Ziele sind es jetzt, den Betrieb wirtschaftlich zu stabilisieren und eine nachhaltige Lösung für das Unternehmen und seine Belegschaft zu finden“, sagt Jörg Schädlich von der Kanzlei Stapper Jacobi Schädlich, der vom Amtsgericht Leipzig als Sachwalter für das Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung bestellt worden ist. „Dazu erarbeiten wir derzeit ein tragfähiges Konzept für die Lätzsch GmbH und prüfen unterschiedliche Sanierungsoptionen.“

Der Fokus liege auf einer „Gesundschrumpfung“ des Unternehmens. Dahinter verberge sich laut Geschäftsführer Hans-Joachim Lätzsch die Trennung vom Werk im rund 150 Kilometer entfernten Ort Neustadt nahe der Grenze zu Tschechien.

Die Leitung des operativen Geschäfts bleibe bei einer Insolvenz in Eigenverwaltung in der Hand des Geschäftsführers. Die Geschäftsleitung um Hans-Joachim Lätzsch werde vom Sanierungsteam unterstützt. „In einem Eigenverwaltungsverfahren kann die Neuaufstellung eines Unternehmens in kurzer Zeit gelingen“, erläutert Stefan Ettelt. „Allerdings muss ein Betrieb dazu operativ einen gesunden Kern aufweisen und in der Lage sein, sich aus eigener Kraft wieder wettbewerbsfähig aufzustellen.“

Neues Personal wird gesucht

Laut Insolvenz-Sachwalter Schädlich habe sich die Auftragslage im Vergleich zu 2020 mittlerweile stabilisiert. Der Umsatzrückgang in Branchen, die am Tourismus hängen, habe mit neuen Aufträgen in anderen Bereichen kompensiert werden können.

Die Belegschaft der Lätzsch GmbH habe während der Zeit des Antragsverfahrens für die Eigensanierung ihre Löhne und Gehälter drei Monate lang als Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit erhalten. Im Sanierungsverfahren selbst zahlt jetzt wieder das Unternehmen.

Welches offenbar zuversichtlich nach vorn schaut. Die Belegschaft sei komplett an Bord und es werde gearbeitet, sagt Geschäftsführer Lätzsch, der sogar schon wieder um Personal wirbt. „Wir würden uns über weitere neue Kolleginnen und Kollegen freuen. Interessenten können sich einfach über die Internetseite informieren“, sagt er.

