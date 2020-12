Kitzscher: Weihnachtskarten für Senioren – gegen die Einsamkeit

Kitzscher

Schüler der zehnten Klasse der Oberschule Kitzscher haben wieder für die Bewohner des Seniorenheimes „Am Schwarzholz“ in ihrer Stadt gebastelt. Nicht weniger als siebzig Weihnachtskarten in sechs verschiedenen Motiven haben sie angefertigt. Hinbringen und selbst übergeben dürfen sie sie aber nicht, das verbieten die Infektionsgefahr und die Regeln zur Eindämmung der Pandemie.

Das Projekt „Alt und Jung“ gibt es schon seit vielen Jahren an der Oberschule in Kitzscher. Lehrerin Johanna Logan hat es gemeinsam mit dem Seniorenheim entwickelt und baut es zusammen mit der Schulsozialarbeiterin immer wieder während des gesamten Schuljahres in den Ethikunterricht ein. Im Herbst, wenn es auf Weihnachten zugeht, bastelt sie mit den Mädchen und Jungen für die Pflegeheimbewohner. Oft Sterne zum Dekorieren, diesmal Karten.

Kein Ständchen für Pflegeheimbewohner

„Wir hatten die Idee, mit einigen Schülern wenigstens ein paar Lieder für die Senioren zu singen“, sagt die Lehrerin. Doch selbst das sagte das Heim schließlich ab. Hätten die Mädchen und Jungen auf dem Hof gesungen, hätten die alten Leute in der Kälte auf die Balkone gehen müssen, um zuzuhören. Dass sie sich dort einen Schnupfen holen, wollte man nicht riskieren, sagt Ergotherapeutin Sandra Vogel.

Und ein Kurzauftritt im Foyer, übertragen per Lautsprecher, wäre bei der gegenwärtigen Infektionslage einfach zu gefährlich. „Es ist schade, aber unter den gegenwärtigen Bedingungen leider nicht möglich“, bedauert auch Pflegeheimleiter Matthias Krämer. So muss die Lehrerin die Karten allein ins Pflegeheim bringen.

Mehrere kleine Feiern statt Weihnachtsmarkt

Immerhin, freut sich Sandra Vogel, haben die Schüler so viele Karten gebastelt, dass die für alle Heimbewohner reichen. Bekommen werden sie die bei den Weihnachtsfeiern. Wegen der Pandemie wird in diesem Jahr kein gemeinsamer Weihnachtsmarkt im Heim veranstaltet, stattdessen Weihnachtsfeiern in den einzelnen Wohnbereichen. Auch die Feier zum zwanzigjährigen bestehen des ASB-Heimes musste schon verschoben werden.

Die Teile zwei und drei des Ethik-Projektes folgen im kommenden Jahr. Wenigstens das Programm im Februar dürfte dabei sicher noch von der Pandemie beeinflusst sein. Normalerweise geht Johanna Logan dann mit ihren Schülern ins Pflegeheim, wo die erfahren, wie beschwerlich das Leben im hohen Alter mit Beeinträchtigungen sein kann.

Weihnachtsgrüße aus der Oberschule Kitzscher. Quelle: privat

Fortgang des Projektes ist noch unklar

Dazu probieren sie einen so genannten Altersanzug, der schwere Glieder, nachlassendes Seh- und Hörvermögen imitiert, und sie üben den Umgang mit dem Rollstuhl – als Helfer und als Betroffener. „Wahrscheinlich werde ich diesmal alles Nötige in die Schule schleppen“, hat sich Sandra Vogel schon überlegt. Denn ins Heim werden die Schüler sicher auch in drei Monaten noch nicht dürfen.

Kontakt mit den Bewohner gibt es im Rahmen des Projektes „Alt und Jung“ vielleicht frühestens Ende April wieder. Dann, so war es in den vergangenen Jahren, holen die Zehntklässler einige Pflegeheimbewohner dort ab und schieben sie in ihren Rollstühlen zum Marktplatz, wenn dort der Maibaum aufgestellt wird. Ob das allerdings im nächsten Jahr schon wieder möglich sein wird, steht noch in den Sternen.

