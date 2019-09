Kitzscher drückt beim Bau der neuen Kita aufs Tempo

Kitzscher

Mitte Oktober soll der Bau einer neuen, integrativen Kindertagesstätte in Kitzscher beginnen. Der Stadtrat vergab auf seiner jüngsten Sitzung den Auftrag für die Bauhauptleistungen. Jetzt müsse die Einspruchsfrist abgewartet werden, dann kann es losgehen, sagte Bürgermeister Maik Schramm (parteilos).

Das Stadtoberhaupt drückt beim Bau der neuen Kita spürbar aufs Tempo. „Wir stehen unter Druck“, sagte Schramm der LVZ. Vor allem deshalb, weil die jetzige Kindertagesstätte zu hundert Prozent ausgelastet sei.

Zwar gebe es derzeit noch kein Problem, versichert Schramm. Auch dank einer befristet genehmigten Kapazitätserweiterung würden derzeit alle Kinder, die einen Platz brauchen, betreut. Doch es gebe schon Neuanmeldungen, und spätestens im Frühjahr könnte es einige Kinder geben, von denen die Stadt jetzt noch nicht wisse, wo sie betreut werden können.

Kita in Kitzscher soll so schnell wie möglich fertig werden

Wir müssen nach Lösungen suchen, sagt Schramm, der die Schaffung von übergangsweisen Kapazitäten beispielsweise in Containern ausschließt. Stattdessen gibt er die Prämisse aus: „Wir müssen so schnell wie möglich fertig werden.“ Dabei hatte die Stadt selbst schon Tempo vorgelegt.

Erst im Dezember vorigen Jahres hatte der Stadtrat sich auf den Bau der neuen Kita verständigt und die Planungen vergeben. Wenn nun nach nur zehn Monaten schon mit dem Bau begonnen werde, sei das für eine Kommune durchaus schnell, sagte Schramm. Allerdings war im Laufe des Jahresauch schon einmal der Juni als Monat des möglichen Baubeginns genannt worden.

Nach Aussage des Planers werde der Bau ungefähr ein Jahr dauern. Viel hänge laut Schramm vom Wetter ab. Wenn es gelingt, den Rohbau noch vor einem eventuellen Wintereinbruch dicht zu bekommen, könnte auch der Innenausbau schon in der kalten Jahreszeit beginnen.

Geithainer Bauunternehmen GTS gab das beste Angebot ab

Um die Bauhauptleistung hatten sich acht Firmen beworben. Verglichen mit anderen Ausschreibungen waren das fast ungewöhnlich viele. Durchgesetzt hat sich mit seinem Angebot das Geithainer Bauunternehmen GTS. Der Preis von rund 525.000 Euro entspreche laut Schramm dem, was der Planer zuvor errechnet hatte.

Mit dem Unternehmen habe die Stadt bislang gute Erfahrungen gemacht. Schramm verweist dabei auf den Bau des Aufzugsschachtes an der Oberschule und an von GTS erbrachte Baunebenleistungen bei der Sanierung der Grundschule. In beiden Fällen seien die Arbeiten „problemlos und zügig“ vonstatten gegangen, so der Bürgermeister.

Kosten von 1,8 Millionen Euro für die neue Kita

Insgesamt rechnet die Stadt mit Kosten von 1,8 Millionen Euro. Zwei Drittel davon werden über das Entwicklungsprogramm „Stadtumbau“ gefördert. Der städtische Anteil speise sich vor allem aus Erlösen des Verkaufs der Baugrundstücke im Wohngebiet Kitzscher Nordwest.

In der neuen Kindertagesstätte sind 26 Krippenplätze und 28 Kindergartenplätze vorgesehen. Bei Bedarf sei sie durch ein weiteres Modul erweiterbar. Gebaut wird sie auf einer freien Fläche an der Trageser Straße zwischen Straße des Friedens und Birkenstraße, auf der einmal ein Wohnblock stand. Das neue Gebäude besteht aus mehreren Quadern, über die Farbgebung ist noch nicht entschieden worden.

Das Gelände der neuen Kita grenzt über Eck an das der Kindertagesstätte Wirbelwind. Der Plan ist, beide Einrichtungen über einen Hof miteinander zu verbinden.

Von André Neumann