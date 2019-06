Kitzscher

Auf nach Kitzscher heißt es an diesem Wochenende, denn dort findet das Park- und Teichfest auf dem Rittergutsgelände an der Bornaer Straße, im Park und im Johannes-Oberscheven-Sportpark statt.

Die Party beginnt schon am 21. Juni mit der DJ-Nacht „All you can dance“. Der Villageclub hat jede menge DJs engagiert, die die gesamte Breite aktueller Musik von House über Black bis Techno bedienen. 21 Uhr geht es los, bis 22 Uhr ist der Eintritt frei. Zu erleben und zu hören sind Mark Werner, DeeJay DaRoxx, Robexx, Thomas Beyer Official und die KlangChaoten.

Partymusik von der „ Happy Feeling Partyband“ in Kitzscher

Am Sonnabend, 22. Juni, kommt die abendliche Partymusik von der „ Happy Feeling Partyband“. Die wird etwa von 20 bis 1 Uhr für Stimmung auf dem Festplatz sorgen. Bis dahin erwartet die Besucher des Park- und Teichfestes schon ab 10 Uhr am Vormittag ein abwechslungsreiches Programm.

Auf dem Parksportplatz beginnt 10 Uhr ein Volleyballturnier. In der Lärchenstraße werden etwa zur selben Zeit die ersten Fahrzeuge möglichst schnell bergab rollen. Dort findet das Seifenkisten- und Bobby-Car-Rennen statt, das seit einigen Jahren fester Bestandteil des Festes ist.

Bei einem weiteren Rennen geht es mehr um Glück als um Können. 18 Uhr beginnt das 6. Kitzscheraner Entenrennen an der Eula-Brücke. Es winken wertvolle Preise.

Seifenkisten- und Bobby-Car-Rennen

Auf und am Rittergutsplatz beginnt das fröhliche Treiben gegen 14 Uhr. Für Kinder werden zwischen den Ruinen zwei Hüpfburgen stehen. Auf der Bühne wechselt sich DJ Axel mit seiner Unterhaltungsmusik mit Kindern der Kita „Wirbelwind“ (15 Uhr), einem Programm für Kinder (Bremer Stadtmusikanten, 16 Uhr) und der D&J Dance Formation (17 Uhr) ab.

Außerdem findet hier die Siegerehrung für das Seifenkisten- und Bobby-Car-Rennen statt (14.30 Uhr), und Bürgermeister Maik Schramm sticht ein Fass mit dem Festbier an (18.30 Uhr). Bevor die Partyband die Musik für einen langen Abend spielt, werden noch die Gewinner des Entenrennens bekannt gegeben. Den ganzen Tag über umrahmen Schausteller das Fest.

